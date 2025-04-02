НБУ отменил лимит на переводы между картами, но ограничения будут действовать и дальше: почему контроль за движением денег останется

Нацбанк не продлил ограничение на исходящие переводы "с карты на карту" в размере 150 000 грн в месяц. Тем не менее, лимит продолжает действовать – согласно подписанному украинскими банками Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

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О непродлении лимита сообщили в самом НБУ. Тем не менее, отметили там, регулятор продолжит:

Мониторить ситуацию.

Работать над другими инициативами, "которые усилит эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов".

При необходимости – принимать дополнительные меры.

"Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходных переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов – физических лиц, открытых в одном банке, на счета других физических лиц", – говорится в сообщении.

Сам же лимит, напомнили в НБУ, вводили в связи с тем, что в 2024 году был зафиксирован "аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц". Тем не менее, отмечается:

В результате введения регуляторных ограничений, "коммуникации НБУ и внедрения Меморандума", этот объем снизился.

Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась.

Ограничения на переводы между картами не отменят

Впрочем, несмотря на решение НБУ, ограничения на переводы между картами продолжат действовать. Дело в том, рассказали OBOZ.UA в самом регуляторе, что "банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", в котором прописаны как сами лимиты, так и обязательство банков их придерживаться.

Это подтвердили и в самом банковском секторе. В частности, рассказали OBOZ.UA в ПриватБанке, лимиты для его клиентов продолжат действовать.

О продлении действия лимитов рассказали и в Monobank. "Лимиты по Меморандуму действуют на исходящие переводы", – сообщили там OBOZ.UA.

Напомним: сам же документ о введении лимитов – и их ужесточении – еще 10 декабря 2024 гтда подписали в НБУ представители банковских ассоциаций вместе с крупнейшими украинскими банками. Впоследствии меморандум подписало большинство украинских банков, говорится в материале OBOZ.UA.

Лимит на переводы между картами ужесточат

Более того, с 1 июня ограничение на переводы будет ужесточено. Новый лимит опустят до 100 000 грн в месяц.

В то же время, лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в границах подтвержденного дохода.

Кроме того, отмечают аналитики, при обслуживании клиент имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

В свою очередь, член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко в комментарии OBOZ.UA рассказал, что ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN. При чем как в пределах Украины, так и вне их.

"В то же время эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги. В частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах, поскольку они не классифицируются как переводы между контрагентами", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом банковском секторе советуют готовиться к ужесточению лимита на переводы уже сейчас. В частности, отмечается, следует получить документальное подтверждение доходов.

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