Украинцев призвали готовиться к ужесточению правил переводов денег между картами: что нужно сделать
В Украине с 1 июня введут новые лимиты на карточные переводы – с карты на карту. Без официального подтверждения заработка украинцы смогут перечислять до 100 тыс. грн в месяц. Впрочем, в банковском секторе уже рекомендуют позаботится об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями – прежде всего, получить документальное подтверждение доходов и оптимизировать количество счетов.
Как рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская, документальное подтверждение доходов может увеличить доверие банка к клиенту – и финучреждение "в случае необходимости может увеличить лимит". Для этого следует получить:
- справки ОК5 и ОК7 – это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;
- налоговую декларацию;
- зарплатные сведения;
- подтверждение зачислений от государственных органов;
- подтвержденные доходы членов семей;
- подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов".
Также, отмечается, следует оптимизировать количество счетов. "Не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, зато стоит позаботиться о закрытии "пустых"/неработающих", – объяснила Довгальская.
Кроме того, во избежание проблем нужно настроить автоматические платежи в мобильных приложениях. А также в личных кабинетах – например, при:
- оплате коммунальных услуг;
- подписках на электронные услуги – в частности, онлайн-медиа.
Помимо этого нужно использовать цифровые инструменты оплаты. Речь, в частности, о
- Дії;
- электронном кабинете налогоплательщика и т.п.
"Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного использования банковских услуг в новых условиях", – подчеркнула банкир.
В то же время она напомнила: с 1 февраля 2025 года в Украине действует лимит на карточные переводы в 150 тыс. грн/месяц. Однако украинцы всячески пытаются его обойти – в частности, пытаясь:
- открывать счета в разных банках;
- используют переводы на IBAN.
При этом Довгальская подчеркнула: в начале февраля в Украине наблюдалось снижение количества карточных переводов – в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась.
В свою очередь, OBOZ.UA ранее рассказывал, что лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в границах подтвержденного дохода.
"Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств", – говорится в материале.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк готов отменить ограничение в 150 тыс. грн в месяц на исходные переводы с карты на карту уже в ближайшее время. Однако возможным это станет лишь после того, как банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.
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