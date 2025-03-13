Украинцев призвали готовиться к ужесточению правил переводов денег между картами: что нужно сделать

В Украине с 1 июня введут новые лимиты на карточные переводы – с карты на карту. Без официального подтверждения заработка украинцы смогут перечислять до 100 тыс. грн в месяц. Впрочем, в банковском секторе уже рекомендуют позаботится об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями – прежде всего, получить документальное подтверждение доходов и оптимизировать количество счетов.

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Как рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская, документальное подтверждение доходов может увеличить доверие банка к клиенту – и финучреждение "в случае необходимости может увеличить лимит". Для этого следует получить:

справки ОК5 и ОК7 – это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;

налоговую декларацию;

зарплатные сведения;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов".

Также, отмечается, следует оптимизировать количество счетов. "Не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, зато стоит позаботиться о закрытии "пустых"/неработающих", – объяснила Довгальская.

Кроме того, во избежание проблем нужно настроить автоматические платежи в мобильных приложениях. А также в личных кабинетах – например, при:

оплате коммунальных услуг;

подписках на электронные услуги – в частности, онлайн-медиа.

Помимо этого нужно использовать цифровые инструменты оплаты. Речь, в частности, о

Дії;

электронном кабинете налогоплательщика и т.п.

"Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного использования банковских услуг в новых условиях", – подчеркнула банкир.

В то же время она напомнила: с 1 февраля 2025 года в Украине действует лимит на карточные переводы в 150 тыс. грн/месяц. Однако украинцы всячески пытаются его обойти – в частности, пытаясь:

открывать счета в разных банках;

используют переводы на IBAN.

При этом Довгальская подчеркнула: в начале февраля в Украине наблюдалось снижение количества карточных переводов – в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась.

В свою очередь, OBOZ.UA ранее рассказывал, что лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в границах подтвержденного дохода.

"Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк готов отменить ограничение в 150 тыс. грн в месяц на исходные переводы с карты на карту уже в ближайшее время. Однако возможным это станет лишь после того, как банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

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