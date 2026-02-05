Украинцам рассказали, какие старые копейки можно продать почти за 20 тысяч: как выглядят монеты

Некоторые старые украинские монеты стоят больших денег. Дело в том, что из-за своих особенностей, либо же небольшого тиража они считаются очень ценными среди коллекционеров. К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн.

Видео дня

По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

тонкому среднему зубу тризуба;

замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.

"Есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерна третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

Они подчеркивают: монет со штампом аверса 2.1 встречается сразу 11 разновидностей. Стоят же они сравнительно немного – от 50 до 400 грн.

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, проверьте, замкнуты или разомкнутые зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 – 12 мм; у штампа 2.21 – 11,6 мм", – посоветовали нумизматы.

Какие монеты подлежат изъятию

Те временем, в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!