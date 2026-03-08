Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями об оплате света и газа: зачем это нужно

Юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

Об этом говорится в материале "На пенсии". Отмечается:

Хранение платежных документов – это не формальность, а "реальная защита денег и прав".

"Даже если вы исправно оплачиваете коммунальные услуги, одна мелочь может обернуться неприятным сюрпризом. Потерянная квитанция – и вот уже начислены "долги", которых никогда не было", – объяснили авторы материала.

Платежные квитанции подтверждают факт расчетов за потребленные услуги ЖКХ.

В случае судебного разбирательства с коммунальщиками квитанции могут помочь отстоять свою правоту. В частности, во время споров с поставщиками ЖКХ, доказать отсутствие задолженности.

Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу

При сбоях в базах данных поставщиков – когда информация может быть утеряна или искажена.

В случае ошибкок при изменении тарифов или некорректного начисления сумм.

При возникновении человеческих факторов – ошибок сотрудников или их недобросовестных действий.

Хранить нужно не только бумажные квитанции

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. А потому их также нужно хранить.

В то же время, подчеркивается, важно, чтобы такой документ содержал ряд пунктов. В частности:

Дату операции.

Сумму и реквизиты получателя.

Печать или подтверждение банка (в электронном формате).

"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 марта будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч – т.е., повышения расценок не произойдет. Более того, таким же тариф будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока действует соответствующее решение правительства.

