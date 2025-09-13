В Украине после перерасчета части пенсий размер выплаты может даже уменьшиться: озвучены детали перерасчета

В Украине пенсионеры, которые продолжили работать, имеют право на перерасчет выплат раз в два года. При том такой перерасчет может привести к уменьшению пенсии.

Видео дня

Об этом сообщает издание "На пенсии". Так, риск уменьшения выплат возникает тогда, когда коэффициент зарплаты пенсионера становится ниже, даже несмотря на рост средней зарплаты в Украине.

Пенсионер сам выбирает выгодный вариант перерасчета, а во время ежегодного автоматического перерасчета с 1 апреля Пенсионный фонд обязан учесть только лучший для человека вариант.

Как отмечает пенсионный эксперт Виктор Богданов, перерасчет выплат предусмотрен частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В соответствии с законодательством, перерасчет работающим пенсионерам проводят при приобретении не менее 24 месяцев страхового стажа.

И если средняя заработная плата по Украине, как правило, растет, то коэффициент зарплаты конкретного пенсионера может уменьшиться. В таком случае при его учете размер пенсии может стать ниже.

При этом пенсионер сам решает, какой вариант выбрать при перерасчете – только стаж или стаж вместе с зарплатой, выбирая для себя самый выгодный вариант. Кроме этого, Пенсионный фонд ежегодно с 1 апреля проводит автоматический перерасчет пенсии. В таком случае специалисты ПФУ также должны учитывать только выгодный вариант для пенсионера.

Как считают пенсии в Украине

В Украине пенсия зависит от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. При расчете выплаты соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за три последних года.

Так, средняя зарплата за три последних года составляет 15 057,09 грн. Итак, если вы получаете среднюю зарплату и имеете 35 лет стажа, ваша пенсия составит 5269,9 грн. Если зарплата вдвое выше средней, соответственно – 10 539,9 грн.

Где в Украине самые высокие пенсии

Среди регионов самая высокая пенсия – в Киеве. Жители столицы на заслуженном отдыхе в среднем получают 8856,57 грн. Это связано с тем, что именно в столице – самые высокие зарплаты. На втором месте – Донецкая область (7840,27 грн). Также сравнительно высокую пенсию получают пенсионеры из Луганской области – 7322,25 грн.

Зато наименьшие пенсии в Тернопольской (4957,1 грн), Черновицкой (5136,85 грн) и Закарпатской (5210,9 грн) областях. Размер пенсии зависит от размера официальной зарплаты и стажа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!