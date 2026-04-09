Дарина Герцева
Личные финансы
Украинцам продают элитные паски за 8-17 тыс. грн: OBOZ.UA собрал топ самых дорогих и самых странных предложений. Фото

Украинский рынок пасхальной выпечки сегодня выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад, ведь кроме традиционных домашних куличей, постоянно появляются премиальные десерты от кондитерских и брендовых производителей, которые стоят в разы дороже. Праздничная выпечка стала не только частью стола, но и элементом гастрономического подарка и статусного продукта.

OBOZ.UA собрал самые интересные и дорогие пасхальные варианты. Выбор в этом году большой: от арт-пасок с мастикой за десятки тысяч гривен до премиальных десертов и итальянских панеттоне.

Пасха за почти 17 000 грн, которая захватила TIK-TOK

В этом году самый дорогой вариант пасхальной выпечки, который сейчас можно увидеть в Украине, стоит около 17 000 гривен. Отмечается, что это не просто кулич – это праздничный арт-объект, который больше похож на декорированный десерт, чем на традиционную выпечку.

Какой самый дорогой кулич продают в Украине

OBOZ.UA случайно удалось найти его на просторах популярной социальной сети, где уже блогеры успели снять на него обзоры. Редакция пыталась связаться с автором шедевра, но ответа не удалось получить.

Изделие продают в социальных сетях

Согласно с видеороликами, нижний слой в этом шедевре – это классический кулич с изюмом и цукатами, который можно есть, а верхний – произведение из мастики. По словам блогеров, верхняя часть изделия скорее всего более предназначена для декорации стола, чем для смакования.

Автор отмечает, что работа стоит своих денег

По словам автора в комментариях, большую часть стоимости составляет именно сложный декор и ручная работа – мастика, фигурки, художественное оформление. Однако, этот продукт больше о впечатлении и презентации, чем о еде.

Панеттоне Dolce & Gabbana Fiasconaro – 8399 грн

Вторую строчку самых дорогих пасхальных вкусностей занимает итальянский панеттоне в сотрудничестве с известным модным брендом Dolce & Gabbana. Согласно мониторингу OBOZ.UA, это брендированный итальянский продукт от Fiasconaro, который легко можно найти в украинских интернет-магазинах.

Судя по описанию, это традиционный итальянский праздничный хлеб – панеттоне, но в премиальном исполнении с высококачественными ингредиентами. Стоимость, скорее всего, обусловлена брендом Dolce & Gabbana, который добавляет продукту элемента статусности. Судя по цене и упаковке, это уже не просто пасхальная выпечка, а элегантный подарок, который часто покупают для дорогих гостей или как часть праздничного набора.

Пасхальный кекс Fiasconaro с миндалем – 7199 грн

Третью строчку занимает еще один итальянский премиум-продукт, который отличается от традиционной пасхи, но часто позиционируется как праздничный кекс. В этом случае, производителем так же выступает итальянский Fiasconaro, известный своими высококачественными панеттоне и кексами.

Социальные сети заполонили премиальные изделия

Отмечается, что внутри премиальной упаковки находится кекс с сицилийским миндалем, который имеет интенсивный вкус и аромат. Но для ценителей классических куличей, этот вариант вряд ли является подходящим, ведь это уже не паска в украинском понимании.

Пасха с маракуйей и тортник с ручной росписью – 5000 грн

Четвертую строчку в нашем обзоре занимает праздничный комбо-набор, который включает кулич с экзотической начинкой и тортник с авторской росписью и позолотой. Купить ее можно в современной украинской мастерской десертов, которая делает авторские наборы к праздникам.

Рынок куличей заполонили авторские изделия

Внутри набора находится кулич с начинкой из маракуйи, которая добавляет фруктовой кислинки и тортник с ручной росписью и золотыми акцентами, что делает набор похожим на элегантный подарок. Производители отмечают, что в состав входит кешью, кокосовое масло, миндальная мука, фруктовые пюре и фисташки.

Фисташковый кулич от Namelaka – 1980 грн

Пятую строчку в рейтинге самых дорогих предложений занимает фисташковая пасха от Namelaka, которая уже ближе к традиционной концепции, однако все равно с элементами авторского десерта. Кондитерская отмечает, что внутри кулича рыхлое тесто с фисташковой пастой и серединкой из фисташкового ганаша.

Какие самые дорогие куличи продают украинцам

Вес такого кулича около 870 г, производители отмечают, что самая вкусная она в свежем виде, поэтому рекомендуется съесть ее в течение 48 часов. Получить кулич можно в самой кондитерской в г. Киев или заказать доставку на такси, но с помощью почтовых операторов заказ не доступен.

Пасха от Milk Bar – 1650 грн

На последней строчке рейтинга – шоколадная паска от известной киевской кондитерской, которая специализируется на авторских десертах. По словам Milk Bar, внутри изделия – насыщенное шоколадное тесто с кремом, а сверху – глянцевая шоколадная глазурь, декорированная элементами из темного шоколада и какао.

Заказать пасху можно по НП или "Укрпочте"

В отличие от Namelaka, здесь срок хранения значительно дольше и составляет до 7 суток. В частности, заказать десерт можно, как в кондитерской так и получить на почте, заранее оформив заявку на сайте.

Как сообщал OBOZ.UA раньше, в 2026 году пасхальная корзина для семьи из четырех человек будет стоить около 1903 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году, а с дополнительными продуктами – более 2300 грн. Основной рост цен вызван подорожанием мяса, молочных продуктов и базовых ингредиентов.

