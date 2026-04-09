Украинцам продают элитные паски за 8-17 тыс. грн: OBOZ.UA собрал топ самых дорогих и самых странных предложений. Фото

Украинский рынок пасхальной выпечки сегодня выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад, ведь кроме традиционных домашних куличей, постоянно появляются премиальные десерты от кондитерских и брендовых производителей, которые стоят в разы дороже. Праздничная выпечка стала не только частью стола, но и элементом гастрономического подарка и статусного продукта.

Видео дня

OBOZ.UA собрал самые интересные и дорогие пасхальные варианты. Выбор в этом году большой: от арт-пасок с мастикой за десятки тысяч гривен до премиальных десертов и итальянских панеттоне.

Пасха за почти 17 000 грн, которая захватила TIK-TOK

В этом году самый дорогой вариант пасхальной выпечки, который сейчас можно увидеть в Украине, стоит около 17 000 гривен. Отмечается, что это не просто кулич – это праздничный арт-объект, который больше похож на декорированный десерт, чем на традиционную выпечку.

OBOZ.UA случайно удалось найти его на просторах популярной социальной сети, где уже блогеры успели снять на него обзоры. Редакция пыталась связаться с автором шедевра, но ответа не удалось получить.

Согласно с видеороликами, нижний слой в этом шедевре – это классический кулич с изюмом и цукатами, который можно есть, а верхний – произведение из мастики. По словам блогеров, верхняя часть изделия скорее всего более предназначена для декорации стола, чем для смакования.

По словам автора в комментариях, большую часть стоимости составляет именно сложный декор и ручная работа – мастика, фигурки, художественное оформление. Однако, этот продукт больше о впечатлении и презентации, чем о еде.

Панеттоне Dolce & Gabbana Fiasconaro – 8399 грн

Вторую строчку самых дорогих пасхальных вкусностей занимает итальянский панеттоне в сотрудничестве с известным модным брендом Dolce & Gabbana. Согласно мониторингу OBOZ.UA, это брендированный итальянский продукт от Fiasconaro, который легко можно найти в украинских интернет-магазинах.

Судя по описанию, это традиционный итальянский праздничный хлеб – панеттоне, но в премиальном исполнении с высококачественными ингредиентами. Стоимость, скорее всего, обусловлена брендом Dolce & Gabbana, который добавляет продукту элемента статусности. Судя по цене и упаковке, это уже не просто пасхальная выпечка, а элегантный подарок, который часто покупают для дорогих гостей или как часть праздничного набора.

Пасхальный кекс Fiasconaro с миндалем – 7199 грн

Третью строчку занимает еще один итальянский премиум-продукт, который отличается от традиционной пасхи, но часто позиционируется как праздничный кекс. В этом случае, производителем так же выступает итальянский Fiasconaro, известный своими высококачественными панеттоне и кексами.

Отмечается, что внутри премиальной упаковки находится кекс с сицилийским миндалем, который имеет интенсивный вкус и аромат. Но для ценителей классических куличей, этот вариант вряд ли является подходящим, ведь это уже не паска в украинском понимании.

Пасха с маракуйей и тортник с ручной росписью – 5000 грн

Четвертую строчку в нашем обзоре занимает праздничный комбо-набор, который включает кулич с экзотической начинкой и тортник с авторской росписью и позолотой. Купить ее можно в современной украинской мастерской десертов, которая делает авторские наборы к праздникам.

Внутри набора находится кулич с начинкой из маракуйи, которая добавляет фруктовой кислинки и тортник с ручной росписью и золотыми акцентами, что делает набор похожим на элегантный подарок. Производители отмечают, что в состав входит кешью, кокосовое масло, миндальная мука, фруктовые пюре и фисташки.

Фисташковый кулич от Namelaka – 1980 грн

Пятую строчку в рейтинге самых дорогих предложений занимает фисташковая пасха от Namelaka, которая уже ближе к традиционной концепции, однако все равно с элементами авторского десерта. Кондитерская отмечает, что внутри кулича рыхлое тесто с фисташковой пастой и серединкой из фисташкового ганаша.

Вес такого кулича около 870 г, производители отмечают, что самая вкусная она в свежем виде, поэтому рекомендуется съесть ее в течение 48 часов. Получить кулич можно в самой кондитерской в г. Киев или заказать доставку на такси, но с помощью почтовых операторов заказ не доступен.

Пасха от Milk Bar – 1650 грн

На последней строчке рейтинга – шоколадная паска от известной киевской кондитерской, которая специализируется на авторских десертах. По словам Milk Bar, внутри изделия – насыщенное шоколадное тесто с кремом, а сверху – глянцевая шоколадная глазурь, декорированная элементами из темного шоколада и какао.

В отличие от Namelaka, здесь срок хранения значительно дольше и составляет до 7 суток. В частности, заказать десерт можно, как в кондитерской так и получить на почте, заранее оформив заявку на сайте.

Как сообщал OBOZ.UA раньше, в 2026 году пасхальная корзина для семьи из четырех человек будет стоить около 1903 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году, а с дополнительными продуктами – более 2300 грн. Основной рост цен вызван подорожанием мяса, молочных продуктов и базовых ингредиентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!