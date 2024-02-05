Украинцы остаются без денег из-за фальшивых гривен и долларов: почему банки не обменивают их на настоящие
Фальшивые купюры в Украине изымаются из обращения без возмещения их стоимости. При чем, как гривни, так и банкноты иностранной валюты – в т.ч. доллары. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие фактически легитимизирует фальшивки.
Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:
- об изъятии они сообщают Бюро экономической безопасности (БЭБ);
- все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований.
"В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: исследование проводится бесплатно. И если по его результатам купюры признаются настоящими, то:
- если проверялась гривня – клиентам возмещают соответствующую сумму;
- если проверялась иностранная валюта – "банкноты возвращаются собственнику".
Какие гривни подделывают чаще всего
Как рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков, больше всего могут быть поддельными банкноты старого образца, т. е. выпущенные до 2015 года.
Он объяснил: купюры более поздних годов выпуска имеют усиленную систему защиты. Соответственно, фальшивки получаются низкокачественными "и рассчитаны на рассеянность граждан и кассовых работников".
В целом же, рассказали в регуляторе, в первый год полномасштабной войны чаще всего мошенники подделывали купюру 500 грн. Таких было обнаружено 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от общей суммы.
Также фальшивомонетчики часто "выпускали" банкноты 200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от общей суммы. Показатели купюр-подделок 100 грн – соответственно 8% и 2%.
Как сообщал OBOZ.UA, в некоторых случаях распознать фальшивки можно и самостоятельно – ведь часто они довольно низкого качества. Сделать это можно несколькими способами, в частности на ощупь.
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