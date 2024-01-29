Украинцам подсовывают фальшивые гривни: как распознать подделку
Несмотря на то, что фальшивомонетчики стали реже подделывать гривню, полностью от этого они не отказались. Впрочем, распознать фальшивки можно, ведь частно они довольно низкого качества. При чем, сделать это можно в несколько способов – в частности, на ощупь.
Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что так проверяются:
- банкнотная бумага;
- рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".
Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяются:
- Наличие водяных знаков.
В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображении цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.
- Наличие сквозного элемента.
Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света.
- Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображения трезуба.
Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол наклона. Обращать внимание нужно на:
- Изображения.
У настоящих купюр они изменяют цвет при рассмотрении под разными углами зрения. А также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).
- Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.
Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.
- Изображение цифрового обозначения номинала.
При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.
Какие гривни подделывают чаще всего
Как рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков, самыми опасными являются банкноты старого образца. Т.е., выпущенные до 2015 года.
Он объяснил: купюры более поздних годов выпуска обладают усиленной системой защиты. Соответственно, фальшивки получаются низкокачественными "и рассчитаны на рассеянность граждан и кассовых работников".
В целом же, рассказали в регуляторе, в первый год полномасштабной войны чаще всего мошенники подделывали купюру в 500 грн. Таких было обнаружено 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.
Также фальшивомонетчики часто "выпускали" банкноты в 200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы. А кроме того, 100 грн – 8% и 2%.
Как сообщал OBOZ.UA, среди всех иностранных валют, которые мошенники подсовывали украинцам в 2022 году, преобладали доллары США – 91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот зарубежной валюты. Причем в 99% случаев фальшивыми оказывались деньги крупных номиналов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!