Украинцам продавали фальшивые доллары: какие банкноты подделали аферисты

Фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам поддельные доллары – в 2023 году на их дою выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных валют. Продолжили мошенники свою "работу" и в 2024 году. К примеру, уже задержанные правоохранителями аферисты "производили" банкноты в 100 долларов нового образца и продавали их украинцам, а также сдавали в пункты обмена валют.

Также фальшивомонетчики подделывали купюру в 200 евро, сообщили в Нацполиции. Там отметили: действовали они на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – говорится в сообщении.

Также правоохранители задержали фальшивомонетчика, который продавал украинцам поддельные доллары. Он действовал во Львовской области и намеревался сбыть 6 000 долларов. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), до задержания мошенник уже успел продать 300 долларов.

"Правоохранители разоблачили мужчину во время контрольной закупки. Установлено, что житель Львова продал 300 долларов США. Детективы БЭБ провели обыски по месту жительства фигуранта и обнаружили еще 200 долларов с признаками подделки. В общей сложности задержанный планировал продать 6 000 долларов", – говорится в сообщении.

Фальшивых долларов стало больше

В то же время, признали в свою очередь в НБУ, фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам поддельные доллары – в 2023 году на их дою выпало 97% фальшивых банкнот среди всех иностранных валют. При этом чаще всего поддельными оказывались деньги крупных номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

В целом же, отметили в регуляторе, в 2023 году было выявлено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Что немногим больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600-т.

Впрочем, отмечается, говорить о какой-либо масштабной угрозе рынку и финансовой системе нельзя. "Уровень подделывания банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году мошенники распространяли среди украинцев и фальшивые гривни. Чаще всего – банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года.

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