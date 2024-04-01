Украинцам "подсовывают" фальшивые деньги: какие гривни самые опасные

Несмотря на то, что фальшивомонетчики стали реже подделывать гривневые купюры, полностью от этого они не отказались. В частности, по итогам 2023 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,1 поддельных. Чаще всего мошенники подсовывали украинцам фальшивые банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: "любимым" номиналом фальшивомонетчиков стал 200 грн. На такие банкоты пришлось:

61% от общего количества изъятых подделок;

41% от их общей суммы.

Также в лидерах "старые" банкноты в 500 грн. Их доля составила:

24% от общего количества изъятых подделок;

41% от их общей суммы.

Кроме того часто фальшивомонетчики подделывали купюры в 100 грн – 8% и 3% соответственно. "Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли всего 7%", – рассказали в регуляторе.

Подделок стало меньше

В то же время, там отметили: в целом фальшивых гривен в Украине стало меньше. К примеру:

по итогам 2023 года на 1 млн настоящих купюр гривне приходилось около 2,1 поддельных;

по итогам 2022 года было около 2,2 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих.

При этом подчеркивается: мошенники подделывают банкноты старого образца по причине того, что те хуже защищены. "Новые" же купюры, напротив, имеют усиленную систему защиты.

"В частности, высокие номиналы 100, 200, 500 и 1 000 грн, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах. Для защиты этих банкнот, которые чаще всего привлекают внимание злоумышленников, применены инновационные оптически-сменные элементы защиты: гражданам их легко проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести", – рассказали в НБУ.

Доллары подделывали тоже

Среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2023 году, больше всего было долларов. Как рассказали в НБУ, на поддельные доллары выпало 97% общего количества всех изъятых поддельных купюр зарубежной валюты.

Чаще всего же фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты 2 номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

Второй "излюбленной" среди мошенников иностранной валютой стало евро. Таких поддельных купюр было обнаружено 3% от общего количества.

Как и с долларами, чаще всего подделывали большие номиналы. В частности:

50 евро – 39% от общего количества изъятых поддельных банкнот;

200 евро – 30%.

Как сообщал OBOZ.UA, получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена, либо же на черном рынке – покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

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