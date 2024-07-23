Украинцам придется отдавать 23% денег, полученных от продажи жилья – в виде налога: риелтор рассказала, кому именно

Согласно утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов, украинцы будут обязаны уплачивать 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если само это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. При этом, в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

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Об этом рассказала инвестиционный риелтор Елена Маленкова. Она отметила, что кроме вышеуказанного случая, 11% налога нужно будет уплатить, если:

продавец осуществляет вторую продажу жилой недвижимости за год;

"вы продаете нежилую недвижимость. Здесь, если помните, 5% + в/з будет всегда. Не смотря на дату в договоре".

В то же время, отмечается, в некоторых случаях платить придется 23%. Как объяснила Маленкова, такой ставка будет при:

второй в календарном году продаже жилой недвижимости, право собственности на которую зарегистрировано менее 3 лет назад;

третьей продажи в календарном году, "несмотря на дату в праве собственности".

Впрочем, подчеркнула эксперт, есть те, кому платить налог на продажу недвижимости не придется. "Если право собственности на вашу квартиру наступило раньше, чем 3 года, то у вас есть льгота, для вас нет налога на доход физических лиц", – объяснила она.

Всем украинцам кардинально повысят налоги

Напомним: Кабмин утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов. В частности, документ предполагает:

военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы);

военным сбором обложат торговлю недвижимостью и авто.

Военный сбор хотят ввести и на недвижимость. Платить будут продавцы – по 5% дохода от реализации одного объекта в течение года.

В случае приобретения легковых автомобилей, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, т.е. новых авто "из салона", придется заплатить 15% от стоимости машины. Это будет касаться как физических лиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключением станут только случаи обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью.

Окончательное решение будет принимать уже парламент, и там обещают, что это произойдет скоро. В целом в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн.

Кроме того, в Украине увеличили расходы на оборону в 2024 году на 495,3 млрд грн, в том числе на оплату труда, военную технику и строительство фортификационных сооружений. Для покрытия дополнительных расходов планируется увеличить доходы бюджета на 214,5 млрд грн и финансирование по долговым операциям на 220 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Кабмине хотят обложить налогом посылки дороже 45 евро (2 041 грн по курсу НБУ) – за исключением тех, которые присылают получателю без оплаты и они не предназначены для продажи. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекте о повышении налогов.

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