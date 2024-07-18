Украина будет отдавать больше денег на оборону: как вырастут расходы из бюджета

В Украине увеличат расходы на оборону в 2024 году на 495,3 миллиарда гривен, в том числе на оплату труда, военную технику и строительство фортификационных сооружений. Для покрытия дополнительных расходов планируется увеличение доходов бюджета на 214,5 млрд грн и финансирование по долговым операциям на 220 млрд грн.

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Об этом сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк. Согласно сообщению народного депутата, Кабинет Министров Украины одобрил и внес изменения в бюджет на 2024 год, предполагая значительное увеличение расходов на оборону. Общая сумма увеличения составляет 495,3 миллиарда гривен. Основные статьи расходов:

оплата труда с начислениями: 77,9 миллиарда гривен. Эта сумма включает в себя заработную плату военнослужащих и других работников оборонного сектора, а также начисления на заработную плату.

Эта сумма включает в себя заработную плату военнослужащих и других работников оборонного сектора, а также начисления на заработную плату. военная, специальная техника и оборудование: 256,1 млрд грн. Эти средства направлены на закупку, модернизацию и обслуживание военной техники и специального оборудования.

Эти средства направлены на закупку, модернизацию и обслуживание военной техники и специального оборудования. строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений: 40,4 млрд. грн. Финансирование этой статьи расходов предусматривает строительство и укрепление инженерных и фортификационных сооружений, необходимых для обеспечения национальной безопасности.

Финансирование этой статьи расходов предусматривает строительство и укрепление инженерных и фортификационных сооружений, необходимых для обеспечения национальной безопасности. прочие расходы: 120,7 миллиарда гривен. Сюда входят различные дополнительные расходы, связанные с обороной, не подпадающие под предыдущие категории.

Одновременно с увеличением расходов на оборону правительство планирует сократить другие расходы на сумму 65 миллиардов гривен. Это делается для сбалансирования бюджета и обеспечения его устойчивости. Для покрытия увеличенных расходов и обеспечения сбалансирования бюджета предусмотрены следующие шаги:

увеличение доходов общего фонда государственного бюджета: 214,5 млрд грн. Это подразумевает, в частности, повышение налогов, что позволит собрать дополнительные средства.

Это подразумевает, в частности, повышение налогов, что позволит собрать дополнительные средства. финансирование общего фонда бюджета по долговым операциям: 220 миллиардов гривен. Правительство планирует привлечь денежные средства путем долговых операций для покрытия расходов.

Ожидается, что внесение изменений в налоговое законодательство позволит привлечь дополнительно 138,7 миллиарда гривен. Соответствующий законопроект должен быть представлен правительством в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, расходы госбюджета на оборону за 4 месяца составили 43% годового плана. При равномерном расходовании и учете полной потребности норматив на 4 месяца должен быть 33,3%. Одна из причин такой ситуации: бюджет принимался на основе макроэкономического прогноза, предполагавшего замедление военных действий со второй половины 2024 года.

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