У украинцев воруют деньги после звонка от "мобильного оператора": раскрыта мошенническая схема

В Украине активизировались мошенники, выдающие себя за представителей мобильного оператора. Они предлагают реальным абонентам подключить "дополнительные услуги" или лучшую связь, а затем переносят их мобильные номера на собственные sim-карты и воруют деньги с банковских аккаунтов.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. "Мошенники выдают себя за представителей мобильного оператора, предлагают подключить "дополнительные услуги" или лучшую связь. Далее просят набрать комбинацию цифр и символов на телефоне", – говорится в сообщении Госспецсвязи.

Отмечается, что это нужно мошенникам, чтобы перенести номер жертвы на другую SIM-карту. Когда это произойдет, старая перестанет работать, а злоумышленникам откроется путь к банковским аккаунтам, соцсетям и мессенджерам, которые привязаны к номеру.

Чтобы уберечь свои средства и аккаунты, нужно соблюдать правила кибергигиены. А именно:

В случае такого звонка сразу положить трубку и сообщить о мошеннике на горячую линию мобильного оператора.

Блокировать подозрительный контакт, если обращаются в мессенджере.

Никому не сообщать коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.

Не сообщать данные о входящих звонках незнакомцам.

Не набирать комбинации, которые присылают или диктуют во время разговора.

Кроме того, стоит помнить, что представители мобильного оператора никогда не запрашивают коды из SMS, данные о карточках и пароли. Это всегда свидетельствует о мошенничестве.

Самые распространенные мошеннические схемы

С развитием интернета в глобальной сети появилось немало мошеннических схем, которые имеют одну цель – украсть деньги жертвы. Причем злоумышленники даже не всегда действуют из Украины, поэтому достать их правосудию бывает затруднительно.

Фишинг – одна из самых популярных схем обмана, она заключается в создании фальшивых копий популярных сайтов, где пользователи сами оставляют персональные банковские данные. Другими распространенными в Украине схемами являются:

"деньги за лайки";

почтовое и телефонное мошенничество;

"кража sim-карт";

взлом приложений (в частности Дии);

фейковые магазины в Instagram.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которая работала через звонки гражданам ЕС (Европейский Союз), выдавая себя за работников банков и заставляя переводить деньги или покупать криптовалюту. Их деятельность нанесла гражданам почти 12 миллионов гривен убытков.

