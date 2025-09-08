У украинцев воруют деньги после звонка от "мобильного оператора": раскрыта мошенническая схема
В Украине активизировались мошенники, выдающие себя за представителей мобильного оператора. Они предлагают реальным абонентам подключить "дополнительные услуги" или лучшую связь, а затем переносят их мобильные номера на собственные sim-карты и воруют деньги с банковских аккаунтов.
Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. "Мошенники выдают себя за представителей мобильного оператора, предлагают подключить "дополнительные услуги" или лучшую связь. Далее просят набрать комбинацию цифр и символов на телефоне", – говорится в сообщении Госспецсвязи.
Отмечается, что это нужно мошенникам, чтобы перенести номер жертвы на другую SIM-карту. Когда это произойдет, старая перестанет работать, а злоумышленникам откроется путь к банковским аккаунтам, соцсетям и мессенджерам, которые привязаны к номеру.
Чтобы уберечь свои средства и аккаунты, нужно соблюдать правила кибергигиены. А именно:
- В случае такого звонка сразу положить трубку и сообщить о мошеннике на горячую линию мобильного оператора.
- Блокировать подозрительный контакт, если обращаются в мессенджере.
- Никому не сообщать коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.
- Не сообщать данные о входящих звонках незнакомцам.
- Не набирать комбинации, которые присылают или диктуют во время разговора.
Кроме того, стоит помнить, что представители мобильного оператора никогда не запрашивают коды из SMS, данные о карточках и пароли. Это всегда свидетельствует о мошенничестве.
Самые распространенные мошеннические схемы
С развитием интернета в глобальной сети появилось немало мошеннических схем, которые имеют одну цель – украсть деньги жертвы. Причем злоумышленники даже не всегда действуют из Украины, поэтому достать их правосудию бывает затруднительно.
Фишинг – одна из самых популярных схем обмана, она заключается в создании фальшивых копий популярных сайтов, где пользователи сами оставляют персональные банковские данные. Другими распространенными в Украине схемами являются:
- "деньги за лайки";
- почтовое и телефонное мошенничество;
- "кража sim-карт";
- взлом приложений (в частности Дии);
- фейковые магазины в Instagram.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которая работала через звонки гражданам ЕС (Европейский Союз), выдавая себя за работников банков и заставляя переводить деньги или покупать криптовалюту. Их деятельность нанесла гражданам почти 12 миллионов гривен убытков.
