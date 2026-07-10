Украинцам предлагают платить за фотографии нарушителей ПДД: о каких суммах идет речь

В Украине предлагают кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о новой онлайн-системе, которая автоматически налагала бы штрафы на нарушителей ПДД, в том числе за парковку в неустановленных местах, а также о самостоятельной фиксации правонарушений гражданами и выплате им за это денежного вознаграждения.

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Соответствующее предложение изложено в электронной петиции №41/010272-26эп, зарегистрированной на сайте Кабмина (по состоянию на 10 июля она собрала лишь 47 подписей из 25 тыс., необходимых для реагирования правительства). Между тем ряд украинских СМИ сообщил, что речь идет о разработанном законопроекте — это не соответствует действительности.

Как должна работать онлайн-фиксация нарушений ПДД

Гражданин фиксирует автохама на фото или видео .

. Материалы загружаются в онлайн-сервис или в мобильное приложение .

. Нарушение оформляется автоматически – без необходимости вызывать экипаж патрульной полиции и ждать его прибытия.

Чтобы стимулировать общество активно участвовать в контроле на дорогах, предлагается ввести финансовое поощрение. Лицу, которое обнаружило правонарушение, должным образом зафиксировало его и прислало доказательства, может выплачиваться 20% от суммы фактически уплаченного нарушителем штрафа.

Ужесточение наказаний

Отдельный и наиболее строгий блок инициативы касается правил парковки. В зарегистрированном документе речь идет об ужесточении ответственности за занятие мест, предназначенных для людей с инвалидностью, причем штрафовать планируют даже на частных территориях (например, на парковках возле торгово-развлекательных центров). Для нарушителей предлагается ввести градацию наказаний в течение года:

первое нарушение – штраф от 10 000 гривен ;

; повторное нарушение – штраф в размере 20 000 гривен с лишением права управления автомобилем на 6 месяцев ;

в размере ; третье нарушение за год – штраф в размере 50 000 гривен с лишением права управления автомобилем на 1 год.

В то же время в петиции подчеркивается необходимость параллельно увеличивать общее количество легальных парковочных зон в городах.

Необходимость таких жестких изменений автор обосновывает тем, что безнаказанная нелегальная парковка остается массовой проблемой. Особую актуальность это приобретает в условиях полномасштабной войны: каждый день всё больше украинских защитников и защитниц возвращаются с фронта после тяжёлых ранений и нуждаются в беспрепятственном, законном доступе к специально оборудованным парковочным местам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине могут существенно ужесточить ответственность за превышение скорости на дорогах. В частности, максимальный штраф за такое нарушение может вырасти до 17 тыс. грн, а минимальный – до 680 грн. К тому же появится градация: чем выше превышение скорости, тем строже наказание.

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