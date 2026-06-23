Водителей в Украине ждут новые правила и штрафы до 17 тыс. грн: какие изменения уже готовятся

В Украине могут существенно ужесточить ответственность за превышение скорости на дорогах. В частности, максимальный штраф за такое нарушение может вырасти до 17 тыс. грн, а минимальный – до 680 грн. Кроме того, появится градация: чем выше превышение скорости, тем строже наказание.

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Как сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), в Верховной Раде готовят законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией. Именно он, по ее словам, предусматривает значительное увеличение штрафов и введение новых уровней ответственности в зависимости от того, насколько именно водитель превысил допустимую скорость.

Сейчас в Украине действуют только два штрафа за такие нарушения:

340 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч;

1700 грн – более чем на 50 км/ч.

Новая инициатива предусматривает гораздо более детальную градацию наказаний:

штраф в размере 680 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч;

2040 грн – более чем на 40 км/ч;

2720 грн – более чем на 60 км/ч;

3400 грн – более чем на 80 км/ч;

за пять и более случаев превышения скорости в течение года – 17 тыс. грн.

Василевская-Смаглюк не уточнила номер законопроекта, о котором идет речь. "Новые штрафы, предусмотренные законопроектом, разработанным совместно с МВД и Национальной полицией, "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах", – отметила она.

В электронной базе парламента по состоянию на 23 июня документа с таким названием нет. В то же время в Верховной Раде еще в мае 2025 года был зарегистрирован законопроект №13314, который также предусматривает ужесточение ответственности за превышение скорости и введение принципа соразмерности наказания.

Он предлагает наказывать водителей уже за превышение скорости более чем на 10 км/ч и устанавливает шесть уровней штрафов в зависимости от тяжести нарушения. Авторы проекта объясняли необходимость ужесточения ответственности высокой аварийностью из-за превышения скорости и стремлением приблизить украинское законодательство к европейским подходам.

Обнародованные нардепкой цифры и название документа не полностью совпадают с текстом законопроекта №13314. В частности, в имеющейся редакции документа отсутствует норма о штрафе в размере 17 тыс. грн за систематические нарушения в течение года. Это может свидетельствовать о подготовке доработанной версии или нового законопроекта, который еще не зарегистрирован в Верховной Раде.

Новые правила безопасности на дорогах уже анонсированы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже заявляла, что для украинцев готовятся новые нормы дорожной безопасности, которые будут предусматривать более жесткую ответственность за систематическое превышение скорости и другие повторные нарушения ПДД. Также, по ее словам, впервые планируется комплексно урегулировать использование электросамокатов и другого лёгкого электротранспорта, для которого до сих пор нет чётких правил движения.

Превышение скорости Свириденко назвала одной из самых распространенных причин ДТП на украинских дорогах. Ожидается, что новые механизмы могут быть направлены не только на разовое наказание, но и на ужесточение ответственности для тех, кто регулярно попадает в базы нарушителей.

Еще одним направлением реформы должна стать модернизация системы фиксации нарушений. Правительство планирует усовершенствовать как автоматическую фото- и видеофиксацию, так и неавтоматические способы контроля дорожного движения. Отмечается, что это может означать расширение сети камер, улучшение обработки данных и повышение эффективности выявления нарушителей.

В Кабмине убеждены, что неотвратимость наказания является одним из ключевых факторов снижения аварийности. Особое внимание власти уделяют стремительному росту популярности электросамокатов и другого легкого персонального электротранспорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине вступили в силу новые правила для украинских водителей – в частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих автомобилей и обновлены тарифы на парковку. Обновления вступили в силу с 1 июня, а нарушителей ждут штрафы.

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