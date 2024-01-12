Украинцам подготовили масштабную индексацию пенсий: кто получит на 1 тыс. грн больше с марта

В Украине индексация пенсий должна состояться в марте 2023 года. В Министерстве уже подтвердили планы произвести перерасчет. При этом, согласно расчетам OBOZ.UA, прибавку в размере 1 тыс. грн получат украинцы, которые сейчас получают "чистую" пенсию в размере 7 692 грн.

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"Мы не рассматриваем никаких вариантов переноса. Мы планируем выполнять все наши стандарты, которые запланированы в пределах этого года. Конечно, могут быть чрезвычайные обстоятельства. Это война. Но сейчас в текущем варианте мы планируем делать эту индексацию", – рассказывает министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу".

Индексация пенсий произойдет в марте 2024 года. Раньше ее провести невозможно, потому что данные статистики поступают не раньше февраля. Без статистики рассчитать точный размер индексации невозможно. Да, по формуле размер индексации считают так:

50% инфляции за 2023 год + 50% среднего роста зарплаты (годового с учетом последних 36 месяцев).

Точный размер сказать сложно, однако и в Минфине, и в Минсоце ожидают, что это будет около 13%. Однако это не означает, что все пенсии повысят именно на 13%. Размер прибавки зависит и от других факторов. Да:

повышать будут "голую пенсию". Это размер выплаты, который рассчитали по формуле. И размер пенсии по формуле может быть меньше, чем фактический. Да, в Украине пенсии увеличивают и по возрастным категориям, и за стаж. Так что некоторые украинцы вместо прибавки в 13% могут получить повышение всего, например, на 7%.

не будут повышать пенсии, не успевшие "устареть". Индексация нужна для того, чтобы осовременить пенсии, назначенные много лет назад. Украинцы, получившие выплаты в прошлом и даже в позапрошлом годах, скорее всего, останутся без мартовской индексации.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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