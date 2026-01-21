Украинцам планируют расширить важные выплаты: что изменится и для кого

В Украине предлагают расширить выплаты помощи работникам критической инфраструктуры, пострадавшим в результате войны или выполнения служебных обязанностей. Инициатива предусматривает увеличение круга получателей и более четкий механизм компенсаций, чтобы люди быстрее и в полном объеме получали поддержку от государства.

Видео дня

Об этом говорится законопроекте №14303, который в целом поддержал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Документ разработан как ответ на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются пострадавшие и их семьи, от сложных бюрократических требований до отказов в выплатах из-за формальных оснований.

Закон о единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью работникам критической инфраструктуры был принят в 2023 году. Однако практика его применения показала, что значительная часть людей фактически не может воспользоваться предусмотренными гарантиями.

Во время заседания 19 января 2026 года народные депутаты заслушали информацию Министерства социальной политики, Пенсионного фонда и Представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Данные оказались показательными, ведь из 470 заявлений, поданных по состоянию на 1 января 2026 года, положительное решение было принято только в 169 случаях, а выплаты фактически осуществлены в 163.

Зато 283 заявителям отказали, в основном по формальным или техническим причинам. Основной проблемой стало отсутствие или несовершенство подтверждающих механизмов. В частности:

в 221 случае не было подтверждено, что предприятие на момент несчастного случая официально принадлежало к объектам критической инфраструктуры;

в 22 случаях отсутствовали акты расследования несчастного случая по форме Н-1/П;

в 7 случаях травмы не признали связанными с военной агрессией;

в части дел инвалидность была определена как возникшая из-за общего заболевания;

еще 43 дела сейчас оспариваются в судах.

Именно эти пробелы и стали аргументом для пересмотра действующего законодательства. Новый законопроект предусматривает комплексные изменения, которые должны сделать систему социальной защиты более справедливой и доступной. Среди ключевых нововведений:

расширение круга лиц , имеющих право на помощь, в частности работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств;

, имеющих право на помощь, в частности работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств; уточнение характера обязанностей , выполнение которых дает право на выплату, чтобы избежать двусмысленных трактовок;

, выполнение которых дает право на выплату, чтобы избежать двусмысленных трактовок; расширение перечня членов семей погибших , которые могут претендовать на помощь;

, которые могут претендовать на помощь; введение механизма доплаты , если впоследствии человеку установят высшую группу инвалидности;

, если впоследствии человеку установят высшую группу инвалидности; продление сроков обращения за выплатами на весь период действия военного положения и три года после его завершения.

Важно, что государство уже заложило средства на эти выплаты. В государственном бюджете на 2024, 2025 и 2026 годы предусмотрено по 480,3 млн гривен ежегодно по соответствующей бюджетной программе. То есть проблема заключается не столько в отсутствии денег, сколько в сложных правилах доступа к ним.

Кроме поддержки законопроекта, Комитет обратился к Кабинету Министров с рекомендациями усовершенствовать работу Реестра объектов критической инфраструктуры, чтобы избежать задержек и отказов и усилить информирование граждан об их правах на компенсацию. В парламенте отмечают, что работники критической инфраструктуры выполняют свои обязанности в условиях повышенной опасности, а государство должно гарантировать им и их семьям реальную, а не декларативную социальную защиту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили новый формат государственной поддержки для семей с низкими доходами – базовую социальную помощь. Она предусматривает ежемесячные выплаты в рамках экспериментального проекта и доступна, в частности, для граждан, которые пользуются приложением Дія на телефоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!