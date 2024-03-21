Украинцам пересчитают пенсии: кому на 500 грн увеличат выплаты с 1 апреля

В Украине с 1 апреля будут повышены пенсии тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. В некоторых случаях размер прибавки может составлять более 500 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Это существенная часть из около 10 млн украинцев на пенсии. Речь идет именно о тех, кто работает официально. Размер их стажа увеличивается, поэтому они имеют право на перерасчет пенсий.

Такой перерасчет происходит не чаще раза в два года и происходит в апреле. Если вы не менее двух лет работаете на пенсии и за этот период вам ни разу не перечисляли выплату, вероятно, повышение для вас произойдет в апреле.

На сумму от 500 грн пенсии увеличат украинцам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, а также имеют высокие зарплаты. К примеру, если вы получите пенсию в размере 5 тыс. грн и при выходе на заслуженный отдых имели 30 лет стажа, то после перерасчета пенсия может увеличиться на 333 грн. Если ваша пенсия находится на уровне 6 тыс. грн. при этих же условиях, то прибавка может быть на уровне 400 грн. При пенсии в 7 тыс. грн – 562 грн.

Пенсии также повысят тем, кто выполнил нормы по стажу и достиг 65 лет. Закон гарантирует: если вы не моложе 65 лет и у вас есть 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин) стажа, размер вашей пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

Напомним, с 1 марта прибавку к пенсии получили 10 млн человек (в целом в стране 10,5 млн пенсионеров). Ее размер составит от 100 до 1500 грн. На 100 грн преимущественно повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи получат те, кто имел высокую зарплату.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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