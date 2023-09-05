Украинцам пересчитают минималку: в Кабмине готовят решение

В Кабмине собираются принять проект государственного бюджета Украины на 2024 год до 15 сентября. Ожидается, что в него буде заложено увеличение минимальной заработной платы, которая ныне составляет 6 700 грн.

Видео дня

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Он отметил: проводить повышение минималки планируют в 2 этапа.

Главным же приоритетом Госбюджета Украины-2024 станет, по его словам, сектор безопасности и обороны. "Техника, оружие, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно", – сказал Шмыгаль.

Другим приоритетом, подчеркнул премьер, станут, собственно, зарплаты. В частности:

врачам;

учителям;

социальные выплаты.

Приоритет №3 – восстановление. "Важно продолжить и завершить уже стартовавшие проекты восстановления, а также начать новые", – объяснил Шмыгаль.

Какой будет минималка в 2024 году

Ранее же для разработки местных бюджетов Минфин разослал в органы местной власти документ, в котором указывается, что:

с января-2024 минималка в Украине будет составлять 7 100 грн;

с июля – уже 8 000 грн.

При этом минимальную зарплату в 2025-м повысят до 8 370 грн. А в 2026-м – до 8 956 грн.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас, с корректировкой на уровень инфляции. Но уже с июля 2024-го предполагают значительно повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%", – отметила эксперт по вопросам социальной экономики Людмила Черенько.

В то же время, значительное повышение минималки необходимо. Ведь после окончания военного положения низкие зарплаты заставят украинцев выезжать на работу за границу. При этом уже сейчас на рынке труда наблюдается дефицит рабочих рук.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, среди всех больших городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 20 000 грн. Наихудшая же ситуация в Сумах, где в среднем предлагают 12 800 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!