Украинцам пересчитают минималку: сколько будут платить 

В Украине минимальная зарплата в 2024-м составит 8000 грн (увеличится на 1300 грн или на 19,4%, при этом с января она составит 7100 грн, а с июля – уже 8000 грн). Такое повышение указано в документе Минфина, который разослали в органы местной власти для разработки местных бюджетов.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Минимальную зарплату в 2025-м повысят до 8370 грн, а в 2026-м – до 8956 грн. Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины рассказывает: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует "заморозить" ту ситуацию, которая есть сейчас.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас с корректировкой на уровень инфляции. Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета и, очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Но уже с июля 2024-го предполагают значительно повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%. И тут уже есть о чем говорить", – отмечает Черенько.

Значительное повышение минималки необходимо. После окончания военного положения низкие зарплаты могут заставить украинцев выезжать на работу за границу. При этом уже сейчас на рынке труда наблюдается дефицит рабочих рук.

К слову, в Украине минимальную пенсию в 2024-м увеличат с 2093 грн до 2361 гр. При этом максимальную пенсию увеличат более чем на 2,6 тыс. до 23610 грн. Традиционно между Минсоцом и Минфином происходила затяжная конкурентная борьба. Минсоц пытался поднять пенсии и зарплаты как можно выше, а Минфин, опасаясь раздувания бюджета и ссылаясь на позицию "международных партнеров" пытался ограничить повышение.

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