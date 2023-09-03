Где и кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты: названы города и профессии

Среди всех больших городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 20 000 грн. При этом разброс огромный – от 70 000 грн у медиабайеров (специалистов, продвигающих и размещающих рекламную продукцию на информационных площадях) и военнослужащих, до 6 700 у руководителей кружков. Наихудшая же ситуация с оплатой труда в Сумах, где в среднем предлагают 12 800 грн.

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На втором месте после Киева по размерам зарплат, по данным крупного кадрового портала, оказался Львов – 18 000 грн. Больше всего здесь предлагают топ-менеджерам – в среднем 60 000 грн. Меньше всего – педагогам-организаторам и просто организаторам, 9 900 грн.

Далее – сразу три города, где в среднем предлагают 17 500 грн. Это:

Днепр.

Больше всего здесь предлагают топ-менеджерам и военнослужащим, в среднем 55 000 грн. Меньше всего – уборщицам, 9 000 грн. А также санитарнкам – 9 300 грн, посудомойщицам – 9 500 грн.

Одесса.

Здесь больше других предлагают финансовым директорам – в среднем 50 000 грн. Меньше других – санитркам, 7 000 грн.

Ужгород.

Больше всего обещают технологам – в среднем 35 000 грн. Меньше всего – уборщицам, 11 300 грн. А также кредитным экспертам – 11 500 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах – в среднем 12 800 грн. Здесь готовы платить:

больше всего – военнослужащим, в среднем 72 500 грн;

меньше всего – уборщицам, 7 000 грн.

Немногим больше предлагают в Кривом Роге – в среднем 14 000 грн. По данным кадровиков, оплата труда такая:

больше всего – у военнослужащих, в среднем 72 500 грн;

меньше всего – у уборщиц, 6 900 грн.

Украинцам не хватает денег

В то же время, как показал опроса Киевского международного института социологии (КМИС), для удовлетворения всех своих потребностей в июне-2023 украинцы нуждались в медианном доходе (находящимся в середине ряда зарплат – т.е., 50% населения получает меньше этой цифры, а 50% больше) в 12 750 грн в месяц на человека. Однако у большинства такого дохода нет – соответственно, им приходится ограничивать себя в тех или иных вещах.

Так, 43,5% опрошенных констатировали, что их доходы ощутимо ниже желаемого уровня. Еще 25,5% сказали, что они несколько ниже. Т.е., для удовлетворения всех потребностей денег не хватает 69% украинцев.

Получают столько, сколько им нужно же лишь 21,9%. Доходы 6,3% жителей страны немногим превышают их потребности. И только у 2,6% они существенно выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2024 году минимальная зарплата в Украине составит 8000 грн (увеличится на 1300 грн, или на 19,4%, при этом с января она составит 7100 грн, а с июля – уже 8000 грн). Такое повышение указано в документе Минфина, который разослали в органы местной власти для разработки местных бюджетов.

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