Украинцам перечислили пенсии: судьям подняли почти до 100 тыс. грн в месяц, другие получили небольшие доплаты

В Украине средняя пенсия по состоянию на январь 2024 достигла уровня 5,3 тыс. грн. За год выплата в среднем выросла примерно на 700 грн. Больше всего получают судьи на пенсии, в среднем их выплата составляет 99,8 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных Пенсионного фонда. Так, пенсия судьи с января 2023 по январь 2024 возросла с 96 296,85 до 99 837,30 грн. Средняя пенсия составляет 5385,25 грн (год назад была 4622,59 грн). Пенсию более 10 тыс. грн получают всего 1,1 млн. пенсионеров.

Около 2,7 млн. украинских пенсионеров продолжают работать. Официально их пенсия составляет в среднем 5,6 тыс. грн. Больше пенсионеров (3 млн человек) получают пенсию в размере до 3 тыс. грн. Еще 2,2 млн человек – от 3 до 4 тыс. грн. Всего в Украине пенсии получают 10 млн. 516 тыс. человек. За год численность пенсионеров сократилась на 171 тысячу человек.

Пенсии проиндексируют в марте

Украине индексация пенсий должна состояться в марте 2023 года. В Министерстве уже подтвердили планы произвести перерасчет. При этом, согласно расчетам OBOZ.UA, прибавку в размере 1 тыс. грн получат украинцы, которые сейчас получают "чистую" пенсию в размере 7 692 грн.

"Мы не рассматриваем никаких вариантов переноса. Мы планируем выполнять все наши стандарты, запланированные в пределах этого года. Конечно, могут быть чрезвычайные обстоятельства. Это война. Но сейчас в текущем варианте мы планируем делать эту индексацию", – рассказывает министр соцполитики Оксана. Жолнович в интервью "Укринформу".

Индексация пенсий состоится в марте 2024 года. Раньше ее провести невозможно, потому что данные статистики поступают не раньше февраля. Без статистики рассчитать точный размер индексации невозможно. Да, по формуле размер индексации считают так:

50% инфляции за 2023 год + 50% среднего роста зарплаты (годового с учетом последних 36 месяцев).

Точный размер сказать сложно, однако и в Минфине, и в Минсоцие ожидают, что это будет около 13%. Однако это не означает, что все пенсии повысят именно на 13%.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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