Украинцам перечислили пенсии: названы новые размеры выплат

В Украине с 1 марта произвели перерасчет абсолютного большинства пенсий. В результате повысили гарантированные размеры выплат для целого ряда категорий.

Как сообщает издание "На пенсии", речь идет о пенсиях, назначенных по нормам Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Общий размер таких пенсий со всеми надбавками не может быть ниже указанных размеров, в зависимости от возраста, стажа и того, работает человек или нет. В случае увольнения размер пенсии пересматривается.

В результате индексации минимальные пенсии выросли:

у лиц в возрасте от 65 лет, не работающих и имеющих не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть менее 3370 гривен (было 3120 гривен);

у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – также 3370 гривен (было 3120 гривен);

у пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – так же 3240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров, которым не исполнилось 70 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также лицам с инвалидностью I группы – 2980 гривен (было 2760 гривен);

у других лиц, не работающих – 2725 гривен (было 2520 гривен).

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!