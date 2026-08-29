Украинцам не хватит стажа для выхода на пенсию вовремя уже со следующего года: озвучены цифры

В Украине со следующего года требование для своевременного выхода на пенсию (в 60 лет) увеличится с 33 до 34 лет стажа. При этом уже сейчас украинцы в среднем успевают официально проработать всего 33 года и 4 месяца. Таким образом, в среднем украинец не сможет выйти на заслуженный отдых в установленный срок.

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Как говорится в ответе ПФУ на запрос OBOZ.UA, в 2022 году украинцы в среднем имели 35 лет и 4 месяца стажа. Эта цифра ежегодно снижается.

Дело в том, что с 2004 года в Украине заработал электронный учёт. И если раньше в стаж могли зачислять даже тот период, когда человек не работал, но его трудовая книжка хранилась на предприятии, то с тех пор учитывается только тот период, когда из зарплаты уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Кроме того, в стаж перестали зачитывать период обучения в высших и профессионально-технических учебных заведениях. На возможность "заработать" стаж негативно повлияли и коронавирус, и полномасштабная война. В результате мы имеем такую статистику:

в 2022 году украинцы, выходящие на пенсию, имели в среднем 35 лет и 4 месяца стажа;

в 2023 году – 34 года и 3 месяца;

в 2024 году – 33 года и 11 месяцев;

в 2025 году – 33 года и 2 месяца;

в 2026 году – 33 года и 4 месяца.

В то время как средний стаж украинцев снижается, требования к нему, напротив, растут. Если в 2026 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа, то в 2027 году требование возрастет до 34 лет, а в 2028 году – до 35 лет. И уже в следующем году среднестатистический украинец пенсионного возраста не сможет выполнить норматив стажа и не выйдет на заслуженный отдых в 60 лет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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