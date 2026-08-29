Украинцам не хватит стажа для выхода на пенсию вовремя уже со следующего года: озвучены цифры
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В Украине со следующего года требование для своевременного выхода на пенсию (в 60 лет) увеличится с 33 до 34 лет стажа. При этом уже сейчас украинцы в среднем успевают официально проработать всего 33 года и 4 месяца. Таким образом, в среднем украинец не сможет выйти на заслуженный отдых в установленный срок.
Как говорится в ответе ПФУ на запрос OBOZ.UA, в 2022 году украинцы в среднем имели 35 лет и 4 месяца стажа. Эта цифра ежегодно снижается.
Дело в том, что с 2004 года в Украине заработал электронный учёт. И если раньше в стаж могли зачислять даже тот период, когда человек не работал, но его трудовая книжка хранилась на предприятии, то с тех пор учитывается только тот период, когда из зарплаты уплачивались взносы в Пенсионный фонд.
Кроме того, в стаж перестали зачитывать период обучения в высших и профессионально-технических учебных заведениях. На возможность "заработать" стаж негативно повлияли и коронавирус, и полномасштабная война. В результате мы имеем такую статистику:
- в 2022 году украинцы, выходящие на пенсию, имели в среднем 35 лет и 4 месяца стажа;
- в 2023 году – 34 года и 3 месяца;
- в 2024 году – 33 года и 11 месяцев;
- в 2025 году – 33 года и 2 месяца;
- в 2026 году – 33 года и 4 месяца.
В то время как средний стаж украинцев снижается, требования к нему, напротив, растут. Если в 2026 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа, то в 2027 году требование возрастет до 34 лет, а в 2028 году – до 35 лет. И уже в следующем году среднестатистический украинец пенсионного возраста не сможет выполнить норматив стажа и не выйдет на заслуженный отдых в 60 лет.
Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.
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