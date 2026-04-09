Украинцам начали выплачивать по 1500 грн: до какого числа помощь гарантированно поступит

В Украине уже начали выплату разовой помощи в 1500 грн, которую до конца апреля получат около 13 миллионов пенсионеров и получателей соцвыплат без подачи заявлений. Средства поступают автоматически на карточки или через "Укрпочту" и могут быть использованы без ограничений для покрытия базовых расходов.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. По его словам, первый этап выплат начался сразу после запуска программы.

Пенсионный фонд уже провел начисления для около 540 тысяч граждан, которые получают пенсии через почтовые отделения. Речь идет о тех, кому средства доставляют через "Укрпочту".

Основная волна финансирования пришлась на 7-8 апреля, и в дальнейшем процесс происходит поэтапно. До конца месяца помощь должны получить около 13 миллионов украинцев – фактически все, кто подпадает под критерии программы. Деньги поступают тем же способом, которым люди получают свои регулярные выплаты. Для одних – это банковские счета, для других доставка через почтовую службу вместе с пенсией.

Получателям не нужно подавать заявления, стоять в очередях или собирать документы. Система работает автоматически – на основе уже имеющихся данных в реестрах. Еще одна важная особенность – полная свобода в использовании средств. Государство не устанавливает никаких ограничений или целевого назначения расходов. Полученные 1500 гривен можно направить на:

приобретение продуктов питания;

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарств;

другие повседневные нужды.

По словам чиновников, финансирование программы полностью обеспечено. В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены значительные ресурсы для социальной сферы, в частности:

более 468 млрд гривен заложено на нужды социальной политики;

бюджет Пенсионного фонда превышает 1,2 трлн гривен и является сбалансированным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, получат от государства единовременную выплату 6500 гривен. Выплата поступит на банковские счета семей из девяти прифронтовых областей автоматически – подавать отдельные заявки не нужно.

