Украинцам из 9 областей "раздадут" по 6500 грн: кто получит деньги
Украинские семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, получат от государства единовременную выплату 6500 гривен. Выплата поступит на банковские счета семей из девяти прифронтовых областей автоматически – подавать отдельные заявки не нужно.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Отмечается, что 8 апреля правительство утвердило постановление о распределении средств со счета для оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине, а ранее был подписан соответствующий меморандум с ЮНИСЕФ.
Кто получит деньги
- Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А.
- Семьи, которые не воспользовались единовременной выплатой в рамках программы "Зимняя поддержка" в течение отопительного сезона 2025/2026.
Где выплачивают деньги: список областей
- Черниговская.
- Сумская
- Харьковская.
- Донецкая.
- Днепропетровская.
- Запорожская.
- Николаевская.
- Херсонская.
- Одесская.
Механизм выплат
- Формирование списков: данные автоматически берутся из Единой информационной системы социальной сферы.
- Верификация: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проверяет информацию и подтверждает право на выплату.
- Оповещения:
- Через приложение "Дія" (поступит push-уведомление).
- Через SMS-сообщение или электронную почту (если "Дія" не установлена).
- В случае необходимости ПФУ пригласит получателя в сервисный центр для уточнения данных.
Как видно, процесс максимально автоматизирован, поэтому подавать отдельные заявки обычно не нужно.
Как поступают деньги
- Получателем является один из законных представителей ребенка (отец, мать или опекун).
- Способ выплаты – в безналичной форме на банковский счет, на который начисляется государственная социальная помощь.
- Деньги можно потратить на любые нужды ребенка без ограничений по категориям товаров.
По предварительным расчетам ЮНИСЕФ и правительства, целевую поддержку получат около 9 тысяч детей – средства выделят со счета для гуманитарной помощи гражданскому населению, созданного по инициативе правительства. Программа призвана усилить финансовую устойчивость наиболее уязвимых категорий населения в условиях военного положения.
Кроме того, как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже начали выплату разовой помощи в 1500 гривен для пенсионеров и получателей соцвыплат – средства через несколько дней автоматически поступят на карты или через "Укрпочту". Использовать деньги можно без ограничений, а в бюджете предусмотрено достаточно финансирования для стабильности всех социальных выплат.
