Украинцам из 9 областей "раздадут" по 6500 грн: кто получит деньги

Украинские семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, получат от государства единовременную выплату 6500 гривен. Выплата поступит на банковские счета семей из девяти прифронтовых областей автоматически – подавать отдельные заявки не нужно.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Отмечается, что 8 апреля правительство утвердило постановление о распределении средств со счета для оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине, а ранее был подписан соответствующий меморандум с ЮНИСЕФ.

Кто получит деньги

Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А.

Семьи, которые не воспользовались единовременной выплатой в рамках программы "Зимняя поддержка" в течение отопительного сезона 2025/2026.

Где выплачивают деньги: список областей

Черниговская.

Сумская

Харьковская.

Донецкая.

Днепропетровская.

Запорожская.

Николаевская.

Херсонская.

Одесская.

Механизм выплат

Формирование списков: данные автоматически берутся из Единой информационной системы социальной сферы.

Верификация: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проверяет информацию и подтверждает право на выплату.

Оповещения:

Через приложение "Дія" (поступит push-уведомление).

Через SMS-сообщение или электронную почту (если "Дія" не установлена).

В случае необходимости ПФУ пригласит получателя в сервисный центр для уточнения данных.

Как видно, процесс максимально автоматизирован, поэтому подавать отдельные заявки обычно не нужно.

Как поступают деньги

Получателем является один из законных представителей ребенка (отец, мать или опекун).

Способ выплаты – в безналичной форме на банковский счет, на который начисляется государственная социальная помощь.

Деньги можно потратить на любые нужды ребенка без ограничений по категориям товаров.

По предварительным расчетам ЮНИСЕФ и правительства, целевую поддержку получат около 9 тысяч детей – средства выделят со счета для гуманитарной помощи гражданскому населению, созданного по инициативе правительства. Программа призвана усилить финансовую устойчивость наиболее уязвимых категорий населения в условиях военного положения.

Кроме того, как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже начали выплату разовой помощи в 1500 гривен для пенсионеров и получателей соцвыплат – средства через несколько дней автоматически поступят на карты или через "Укрпочту". Использовать деньги можно без ограничений, а в бюджете предусмотрено достаточно финансирования для стабильности всех социальных выплат.

