Украинцам из 9 областей "раздадут" по 6500 грн: кто получит деньги

Станислав Кожемякин
Украинские семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, получат от государства единовременную выплату 6500 гривен. Выплата поступит на банковские счета семей из девяти прифронтовых областей автоматически – подавать отдельные заявки не нужно.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Отмечается, что 8 апреля правительство утвердило постановление о распределении средств со счета для оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине, а ранее был подписан соответствующий меморандум с ЮНИСЕФ.

Кто получит деньги

  • Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А.
  • Семьи, которые не воспользовались единовременной выплатой в рамках программы "Зимняя поддержка" в течение отопительного сезона 2025/2026.

Где выплачивают деньги: список областей

  • Черниговская.
  • Сумская
  • Харьковская.
  • Донецкая.
  • Днепропетровская.
  • Запорожская.
  • Николаевская.
  • Херсонская.
  • Одесская.

Механизм выплат: механизм выплат

  • Формирование списков: данные автоматически берутся из Единой информационной системы социальной сферы.
  • Верификация: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проверяет информацию и подтверждает право на выплату.
  • Оповещения:
    • Через приложение "Дія" (поступит push-уведомление).
    • Через SMS-сообщение или электронную почту (если "Дія" не установлена).
    • В случае необходимости ПФУ пригласит получателя в сервисный центр для уточнения данных.

Как видно, процесс максимально автоматизирован, поэтому подавать отдельные заявки обычно не нужно.

Как поступают деньги

  • Получателем является один из законных представителей ребенка (отец, мать или опекун).
  • Способ выплаты – в безналичной форме на банковский счет, на который начисляется государственная социальная помощь.
  • Деньги можно потратить на любые нужды ребенка без ограничений по категориям товаров.

По предварительным расчетам ЮНИСЕФ и правительства, целевую поддержку получат около 9 тысяч детей – средства выделят со счета для гуманитарной помощи гражданскому населению, созданного по инициативе правительства. Программа призвана усилить финансовую устойчивость наиболее уязвимых категорий населения в условиях военного положения.

Кроме того, как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже начали выплату разовой помощи в 1500 гривен для пенсионеров и получателей соцвыплат – средства через несколько дней автоматически поступят на карты или через "Укрпочту". Использовать деньги можно без ограничений, а в бюджете предусмотрено достаточно финансирования для стабильности всех социальных выплат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

