Украинцам могут выплатить по 6500 гривен перед зимой: что известно о новой помощи

В Украине правительство планирует ввести единовременную выплату в размере 6500 гривен для социально уязвимых граждан в рамках программы "Теплая зима". Если проект постановления будет принят, помощь смогут получить около 660 тысяч украинцев – в частности дети из малообеспеченных и перемещенных семей, люди с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров на сайте объединений профсоюзов. Речь идет пока только о проекте постановления правительства, который сейчас вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, оказавшемуся в открытом доступе, финансовую помощь могут получить примерно 660 тысяч граждан, а общий объем финансирования программы составит около 4,3 млрд гривен из государственного бюджета. Если правительство примет постановление, деньги поступят до конца года.

Кто может получить выплаты

Проектом предусмотрено, что единовременное пособие в 6 500 гривен могут предоставить нескольким категориям украинцев, которые нуждаются в дополнительной поддержке в зимний период. А именно:

детям из числа внутренне перемещенных лиц – 252 898 человек;

– 252 898 человек; людям с инвалидностью I группы из числа ВПЛ – 12 800 человек;

– 12 800 человек; одиноким пенсионерам , которые получают надбавку на уход – 17 500 человек;

, которые получают надбавку на уход – 17 500 человек; детям, над которыми установлена опека или попечительство – 40 900;

– 40 900; детям-сиротам и детям с инвалидностью, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях – 1 000 человек;

– 1 000 человек; детям из малообеспеченных семей – 335 863 человека.

Таким образом, основной акцент в программе делается на поддержке детей, пенсионеров и людей с инвалидностью, которые особенно уязвимы к последствиям роста тарифов и инфляции. Если проект примут, выплаты будут проводиться за счет средств, предусмотренных Министерству социальной политики на программы социальной защиты. Деньги будут поступать на специальный банковский счет или виртуальную Дія.Карту, что позволит упростить доступ к помощи.

Полученные средства можно будет использовать в течение 180 дней с момента зачисления – после этого неизрасходованный остаток автоматически будет возвращаться в бюджет. Сейчас документ находится на стадии обсуждения, поэтому сроки начала выплат и окончательный перечень получателей могут быть уточнены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские ветераны и ветеранки могут получить в октябре-декабре 1500 грн по программе "Ветеранский спорт" и использовать их для оплаты тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций или оздоровительных центров. Но для этого надо подать заявку через Дію до 20 октября.

