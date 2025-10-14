Украинцам раздают по 1500 грн: осталось меньше недели, чтобы получить деньги

Украинские ветераны и ветеранки могут получить в октябре-декабре 1500 грн по программе "Ветеранский спорт" и использовать их для оплаты тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций или оздоровительных центров. Но для этого надо подать заявку через Дію до 20 октября.

О правилах участия в программе менее чем за неделю до крайнего срока подачи напомнили в Дії – тем, кто этого не сделает, придется подавать заявку уже в январе (на выплату в январе-марте). Впрочем, тем, кто уже получал средства в предыдущем квартале, подавать заявку заново не нужно – средства им поступят автоматически.

Как подать заявку

Открыть приложение Дія .

. В меню "Сервисы" выбрать пункт "Ветеранский спорт".

выбрать пункт Выбрать Дія.Карту для получения выплаты

для получения выплаты Нажать на "Подтвердить".

После этого средства поступят в течение 6 дней. Использовать их надо до конца декабря – иначе они вернутся в госбюджет, а заявку на программу придется подать заново.

Средства программы действуют в любых спортивных учреждениях с кодами МСС 7941 "Физическая культура" и 7997 "Клубы – загородные клубы, членство". Полный перечень привлеченных спортивных учреждений можно посмотреть на сайте Минветеранов.

Перед подачей заявки надо проверить

Статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны должен быть внесен в Единый реестр ветеранов.

должен быть внесен в Единый реестр ветеранов. Идентификационный код должен отображаться в Дії.

должен отображаться в Дії. Должна быть открыта Дія.Картка.

Дія.Картка – это универсальная мультисчетная карта, которая объединяет личные сбережения и государственные выплаты на одном счете. С Дія.Карткой легко использовать средства программы вместе с собственными, ведь работает механизм "смешанной оплаты". Например, если стоимость тренировки составляет 2 000 грн, а программа покрывает 1 500 грн, остальные 500 грн можно оплатить с личного баланса.

в Украине запустили Базовую социальную помощь, которая объединяет несколько видов поддержки в одной выплате. Оформить же ее можно в Дії. Сам же размер помощи определяется индивидуально, но по единой формуле. Поэтому украинцы могут приблизительно рассчитать возможные суммы.

