Украинцам могут выплачивать доплату к пенсии в размере 2595 грн ежемесячно: кто может рассчитывать на эту помощь

В 2026 году неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в определённых чернобыльских зонах и отвечающим установленным условиям, предусмотрена доплата в размере 2595 гривен ежемесячно. Одной современной прописки недостаточно — необходимо подтвердить проживание или работу там в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года и иметь статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Там отмечают, что сама по себе регистрация по адресу на территории соответствующей зоны не является достаточным основанием для получения денег.

Кому назначают доплату в размере 2595 гривен

В соответствии с нормами Государственного бюджета Украины на 2026 год, доплата предусмотрена для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в зоне безусловного (обязательного) отселения или зоне гарантированного добровольного отселения.

При этом существует важное дополнительное условие. Человек должен проживать или работать на соответствующей территории:

по состоянию на 26 апреля 1986 года , то есть на день аварии на Чернобыльской АЭС;

, то есть на день аварии на Чернобыльской АЭС; или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Кроме того, в результате такого проживания или работы лицу должен быть присвоен статус человека, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. Таким образом, право на доплату определяется не только по месту, где пенсионер проживает сейчас. Важное значение имеет то, была ли у человека подтвержденная связь с соответствующей территорией в первые годы после катастрофы.

Почему одной прописки недостаточно

Одна из главных особенностей этой выплаты заключается в том, что современная регистрация в чернобыльской зоне автоматически не означает назначение 2595 гривен. Пенсионный фонд проверяет информацию о месте проживания человека и может сопоставлять ее с данными государственных электронных реестров.

То есть человек, зарегистрировавшийся на соответствующей территории уже после аварии или значительно позже, не может получить доплату только из-за наличия действующей прописки. Такой механизм введён для того, чтобы выплаты получали именно те граждане, которые действительно проживали или работали на загрязнённых территориях в предусмотренный законом период.

Кто может лишиться права на выплату

Закон предусматривает ряд ситуаций, при которых доплата не назначается даже при наличии соответствующей регистрации и чернобыльского статуса. В частности, выплату не назначают людям, которые после аварии выехали за пределы зон безусловного или гарантированного добровольного отселения, а впоследствии вернулись туда на постоянное проживание.

Не будут иметь права на эту доплату и те, кто зарегистрировался или переехал на постоянное проживание в соответствующую зону уже после аварии. Таким образом , возвращение на территорию спустя много лет или оформление там места жительства само по себе не восстанавливает права на специальную выплату.

При назначении, продлении или прекращении доплаты Пенсионный фонд использует данные государственных информационных систем. В частности, проверяется информация из Единого государственного демографического реестра, Реестра территориальной общины и других государственных реестров.

Если необходимых сведений о проживании человека в период до 1 января 1993 года нет в электронных базах, это еще не означает автоматический отказ. В таком случае Пенсионный фонд может установить факт проживания на соответствующей территории по совокупности определенных обстоятельств.

Одним из них является наличие у человека официального статуса пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. Второе важное условие — отсутствие в государственных реестрах информации об изменении места проживания после 1 января 1993 года.

Какие документы могут понадобиться

В случаях, когда необходимая информация отсутствует в электронных государственных базах, пенсионеру могут понадобиться документы, подтверждающие проживание или работу на соответствующей территории. В зависимости от конкретной ситуации такими подтверждениями могут быть документы о месте проживания, архивные справки, документы о трудовой деятельности и другие официальные подтверждения.

Важно, чтобы по ним можно было установить факт проживания или работы именно в тот период, который имеет значение для назначения доплаты. Поэтому людям, претендующим на 2595 гривен, следует проверить, имеются ли необходимые сведения в государственных реестрах и пенсионном деле. Если данных недостаточно, целесообразно подготовить документы, которые могут подтвердить проживание или работу в зоне отселения в определенные законом годы.

Одно из ключевых условий — пенсионер должен быть неработающим. То есть специальная доплата в размере 2595 гривен касается именно неработающих пенсионеров, которые соответствуют всем остальным установленным критериям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суды массово признают ограниченную индексацию пенсий в течение первых трех лет после назначения незаконной. Пенсионеры добиваются повышения выплат на тысячи гривен за счет перерасчета индексации.

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