Пенсии в Украине массово пересчитывают из-за неправильной индексации: как это работает

Суды массово признают ограниченную индексацию пенсий в течение первых трех лет после назначения незаконной. Пенсионеры добиваются повышения выплат на тысячи гривен за счет перерасчета индексации.

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Об этом говорится в публикации OBOZ UA. "Альтернативная" неполная индексация для новых пенсионеров является незаконной. К такому выводу пришел Верховный Суд еще в прошлом году, после чего административные суды один за другим начали удовлетворять тысячи исков о пересчете выплат.

К сожалению, юридическая помощь доступна далеко не каждому пенсионеру. Однако те украинцы, которые правильно оформили иск и обратились в суд, почти гарантированно получают перерасчет.

OBOZ.UA обратился в ПФУ с просьбой предоставить информацию о том, сколько украинцев через суды добились полной индексации своих выплат. Отдельной такой статистики, как сообщили в ПФУ, не ведут.

Однако начальник ГУ ПФУ в Киевской области сообщил, что за 2025 год количество исполненных судебных решений о перерасчете пенсий составило 5 251. Всего в Реестре судебных решений насчитывается около 13,5 тыс. решений, в которых упоминается индексация выплат, и абсолютное большинство из них — в пользу пенсионеров.

Почему правительство годами занижает выплаты? Пенсионный фонд в своей деятельности руководствуется законами и постановлениями правительства, поэтому производит расчеты по утвержденным правилам. "Урезанную" индексацию для новых пенсионеров применяют годами из-за простой логики: старые пенсии настолько отстают от вновь назначенных, что полноценное повышение последних создало бы огромный финансовый разрыв.

Однако вместо того, чтобы привести старые выплаты в соответствие с современными требованиями, правительство годами искусственно занижает новые. Верховный Суд признал такую ситуацию незаконной, однако в бюджете нет средств на правильный расчет для всех, а подобные шаги еще больше обострили бы существующий кризис и дисбалансы.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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