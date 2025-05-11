Украинцам могут отменить выплату пенсии: по каким причинам и что нужно знать

В Украине пенсионные выплаты могут быть приостановлены, если человек не прошел физическую идентификацию или на его счету нет движения средств более 6 месяцев. Чтобы возобновить выплаты, достаточно подать заявление и пройти верификацию – лично или онлайн.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В условиях войны и массовых перемещений украинцев многие пенсионеры оказались в ситуации, когда их выплаты могут быть приостановлены.

Как отмечает ПФУ, временное прекращение пенсии возможно в двух случаях – несвоевременное прохождение физической идентификации и отсутствие движения средств на пенсионном счете в течение полугода. Это касается не только граждан, выехавших за границу, но и тех, кто имеет статус внутренне перемещенного лица.

В соответствии с действующим законодательством и постановлением Кабинета министров Украины №299 от 11.02.2025, выплату пенсии будет временно остановлено, если:

пенсионер не прошел физическую идентификацию в установленные сроки ;

; на банковском счете, на который начисляется пенсия, не было ни одного движения средств в течение шести месяцев.

Это автоматически фиксируется в системе Пенсионного фонда. Но при этом важно понимать, что выплата не отменяется навсегда – ее можно возобновить. Чтобы возобновить получение пенсии, необходимо:

подать заявление в Пенсионный фонд Украины с указанием актуального банковского счета;

в Пенсионный фонд Украины с указанием актуального банковского счета; пройти физическую идентификацию.

Сделать это можно несколькими способами. А именно:

лично – обратившись в органы ПФУ;

– обратившись в органы ПФУ; онлайн – через вебпортал Пенсионного фонда Украины, используя электронную подпись Дія.Підпис;

– через вебпортал Пенсионного фонда Украины, используя электронную подпись Дія.Підпис; в формате видеоконференции – если подается электронное заявление через личный кабинет.

Для тех, кто находится за пределами Украины, предусмотрен отдельный порядок действий. Необходимо:

отправить письменное заявление в ПФУ по почте по месту последней регистрации в Украине;

в Украине; добавить справку о том, что лицо является живым , оформленную через украинское дипломатическое учреждение ;

, оформленную через ; добавить другие документы, предусмотренные постановлением №299.

Если физическая идентификация пройдена в течение года с момента прекращения выплат, пенсия будет возобновлена с той же даты, когда ее остановили. Пенсии также выплачиваются гражданам, которые остаются на временно оккупированных территориях или выехали оттуда, при условии, что они не получают выплату со стороны РФ. Чтобы подтвердить это, пенсионер должен подать заявление в произвольной форме в ПФУ, в котором указать, что не получает пенсию от страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с каждым годом количество пенсионеров, которые смогут вовремя выходить на заслуженный отдых, будет снижаться. Это связано с ежегодным ростом требований к стажу.

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