Львиная доля не сможет выйти на пенсию вовремя: как уж сейчас узнать свой пенсионный возраст

В Украине с каждым годом количество пенсионеров, которые смогут вовремя выходить на заслуженный отдых, будет снижаться. Это связано с ежегодным ростом требований к стажу.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Каждый украинец может проверить свой стаж как минимум с 2004 года на портале ПФУ (в личном кабинете). Личный кабинет есть у всех украинцев, как работающих, так и пенсионеров. Если в кабинете не учтен стаж до 2004-го, то, вероятно, его придется подтверждать: при оформлении пенсии нужно будет предоставить копию трудовой книжки, копию диплома, другие документы, удостоверяющие стаж. У большинства украинцев проблем не возникнет. Исключение – если не сохранились записи в трудовой, если предприятие ликвидировано и возникли проблемы с поиском архивных данных, если предприятие находится на оккупированной территории и нет записей в трудовой книжке.

Для получения данных на портале ПФУ необходимо пройти авторизацию. Это можно сделать с помощью Дії, своего банка, электронной подписи. На портале ПФУ вы увидите свой общий стаж, который учтен по состоянию на сегодня.

Кроме того, в разделе "Мой страховой стаж" вы можете увидеть по годам, где вы работали. В разделе "Моя зарплата" можно сравнить ту зарплату, которую вы получали на своем месте работы, со средней зарплатой по стране на тот момент. Чем больше ваша зарплата по сравнению со средней, тем большая пенсия у вас будет. Также вы можете увидеть ориентировочно размер своей будущей пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых.

Когда я уйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 60 лет изменяются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 35 лет стажа. Что изменит реформа в пенсионном возрасте? С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа (но таких украинцев будет немного).

Если была высокая зарплата, то для выхода на пенсию в 65 лет можно будет иметь менее 15 лет стажа.

Как объясняют в ПФУ: докупить стаж можно за прошлые периоды и за будущие. "Страхование на будущие периоды осуществляется в течение срока, определенного в договоре, но не менее 1 года. Уплачивать единый взнос необходимо ежемесячно в размере не менее минимального страхового взноса (с 1 апреля 2024 – 1760 грн)", – объясняют в ПФУ.

Украинцы также могут докупить страховой стаж за прошлые годы. Сумма уплаченного ЕСВ в таком случае будет вдвое выше. С 1 апреля 2024 года размер такого страхового взноса в месяц составляет 3520 гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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