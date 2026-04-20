Украинцам массово рассылают письма от имени Буданова: что с ними не так

Украинцам начали массово рассылать фейковые письма от имени руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова с поддельных электронных адресов, пытаясь выдать их за официальные обращения госструктур. Мошенники используют эти сообщения для манипуляций и сбора информации, поэтому любые такие письма являются частью кибератаки и требуют обязательной проверки.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины. Согласно данным, одно из таких писем получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас.

В нем говорилось о якобы просьбе "предоставить медийную и информационную поддержку" для возвращения украинских граждан домой. На первый взгляд, текст выглядит официально и убедительно. Однако при детальном анализе обнаруживаются ключевые признаки мошенничества.

В частности, письмо поступило не с официального государственного домена, использован сторонний почтовый адрес на сервисе, а подпись не соответствует реальным должностным лицам. В частности, адрес отправителя был замаскирован под официальный стиль, но фактически использовал сторонний домен, что является типичным признаком фишинговых атак.

Подобные кибермошеннические кампании опасны не только из-за попыток манипуляции, но и из-за потенциальных последствий. Среди которых дискредитация государственных институтов и попытки получить доступ к конфиденциальной информации.

После обнаружения фейковых писем информацию передали в соответствующие правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Специалисты по кибербезопасности уже работают над установлением источника рассылки и возможных организаторов кампании.

В государственных структурах отмечают, что официальная коммуникация никогда не осуществляется через случайные или коммерческие почтовые адреса, а все обращения имеют четко подтвержденные домены и процедуры проверки. Специалисты по кибербезопасности в очередной раз призывают внимательно проверять любые письма, особенно если они содержат просьбы или требуют действий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине набирает популярность схема мошенничества с "молчаливыми" звонками, аферисты массово звонят, чтобы проверить, активен ли номер, а затем используют его для фишинга. Чтобы предотвратить это, следует не отвечать на подозрительные вызовы и использовать зстосунки для блокировки спама.

