Украинцев атакуют "молчаливыми" звонками: зачем мошенникам проверять номер

В Украине распространена схема мошенничества с "молчаливыми" звонками, аферисты массово звонят, чтобы проверить, активен ли номер, а затем используют его для фишинга, взлома банковских аккаунтов или других атак. Чтобы предотвратить это, следует не отвечать на подозрительные вызовы и использовать зстосунки для блокировки спама.

Об этом пишет ZDNET. По словам специалистов, подобные звонки – это не ошибка и не стечение обстоятельств. Чаще всего это автоматизированная проверка телефонных номеров, которую осуществляют специальные программы.

Мошенники запускают системы, одновременно обзванивающие тысячи абонентов. Их цель на этом этапе не выманить деньги, а определить активен ли номер и отвечает ли на него реальный человек. Как только вы берете трубку, ваш номер:

помечается как "живой" в базе данных;

может быть передан другим мошенническим группам;

становится целью для дальнейших атак.

После того как номер подтвержден, начинается следующий этап. Пользователь может столкнуться с фишинговыми звонками, попытками получить банковские данные и сообщениями с вредоносными ссылками. Иными словами, один "невинный" звонок может запустить целую цепь дальнейших рисков.

Отдельная ситуация, когда после ответа несколько секунд царит тишина, а затем появляется голос. Отмечается, что это результат работы так называемых предиктивных систем набора. Такие системы:

одновременно звонят многим людям;

автоматически подключают оператора к тому, кто ответил;

если оператор занят, то вы слышите только тишину.

Распространен страх, что мошенники могут записать голос и использовать его для оформления кредитов. Эксперты успокаивают, ведь одного короткого слова недостаточно для создания полноценного биометрического образца.

Впрочем, риск все же существует. Если часть ваших данных уже была скомпрометирована, запись голоса может стать дополнительным элементом для мошенничества. Именно поэтому лучше не давать злоумышленникам лишних возможностей. Специалисты рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил:

не ждите – сразу кладите трубку: если после ответа нет реакции в течение секунды, лучше завершить звонок, это снижает вероятность того, что номер обозначат как активный;

не говорите первым: если решили остаться на линии, не произносите никаких слов. Можно просто подождать или выключить микрофон.

используйте защитные приложения: сервисы вроде Truecaller, Hiya или RoboKiller помогают автоматически определять и блокировать подозрительные номера;

не перезванивайте на неизвестные номера: это может быть частью платных схем или дополнительным подтверждением активности номера.

Рост количества таких звонков связан с автоматизацией мошенничества. Современные технологии позволяют обрабатывать огромные объемы номеров с минимальными затратами. В результате формируется "рынок данных", где активные номера продаются или передаются между различными группами злоумышленников.

