Украинцам массово подсовывают фальшивки: что обязательно нужно знать

В Украине увеличилось количество случаев обнаружения фальшивых купюр. Чаще всего их распространяют "с рук". Большинство фальшивок можно обнаружить с помощью внимательного осмотра.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, мошенники заявляют, что их банкноты принимают даже в терминалах, на самом деле современное оборудование украинских банков легко распознает, где настоящие средства. Более того, требования к качеству купюр настолько высоки, что терминалы иногда отказываются принимать даже настоящие гривни.

Наибольшая угроза – получить фальшивку с рук. "В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. Знание элементов защиты банкнот гривни и внимательная их проверка при расчетах гарантируют минимизацию рисков получения подделок", – объясняли в НБУ.

Имеющиеся на банкнотах гривни элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования.

На ощупь можно проверить банкнотную бумагу и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты. Если посмотреть на купюру против света, то можно увидеть водяные знаки – изображение портрета, повторяющего портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака национальной денежной единицы Украины – гривни.

Фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и сдвигов при рассмотрении банкноты против света. Также в настоящих банкнотах есть погруженная в толщу бумаги защитная лента.

Однако действительно качественные фальшивки могут "узнать" только специалисты и с помощью специального оборудования. В некоторых случаях купюры отправляются на экспертизу в НБУ. Кстати, любой украинец в случае, если он сомневается, настоящая ли у него банкнота, может бесплатно отправить ее на исследование в Нацбанк. Если окажется, что это фальшивка, купюру, конечно, не вернут.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине часть долларов банки и обменники вправе не принимать для обмена. Вместо этого такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.

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