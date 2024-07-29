В Украине резко увеличилось количество фальшивок: как их распространяют и где опасно брать деньги

В Украине значительно увеличилось количество фальшивок. Как сообщил НБУ по запросу Минфина, в первом полугодии прирост фальшивых банкнот составил 62% (на 1 млн настоящих банкнот – 3,4 подделки). И хотя показатели гривни все еще значительно лучше, чем у евро или доллара, статистика ощутимо ухудшилась.

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О том, как в Украине распространяют фальшивки и что нужно знать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, читайте в материале OBOZ.UA.

Фальшивки можно заказать "Новой почтой" или получить "сокровищем"

В Украине фальшивки открыто рекламируют в соцсетях: рекламу можно встретить на каналах малоизвестных блогеров или даже в платных рекомендациях в соцсетях. "Если вы напишете, что вы от меня, вы получите топовую скидку. За качество ручаюсь, пишите, что от меня и будет крутая скидка", – рекламирует один из блоггеров магазин с фальшивками.

Кроме стандартного гонорара за рекламу, "блогер" получает также бонус за каждого "покупателя", поэтому настоятельно рекомендует указывать, где именно вы узнали о магазине фальшивок. В рекламе блогер осторожно допускает, что фальшивые деньги можно купить "для видосов". Хотя на самом деле единственная цель тех, кто покупает такие банкноты – незаконный заработок, который может закончиться длительным заключением.

Чаще всего задерживают тех фальшивомонетчиков, которые сами же сбывают фальшивки. Именно поэтому была создана целая сеть сбыта. Еще несколько лет назад для этого использовали Darknet. Те, кто хотел купить фальшивки, должен скачать специальный браузер, узнать ссылку на сайт магазина (и его почти невозможно найти в поисковике), зарегистрироваться на сайте и найти на нем продавца.

Появление Telegram эту процедуру значительно упростило. Сейчас заказать себе фальшивку можно за считанные минуты. При этом их довезут либо в ближайшее отделение "Новой почты", либо спрячут недалеко от вас и пришлют вам геолокацию и фото тайника.

Если посылка правильно упакована, "Новая почта" не имеет права ее открывать, проверять. Поэтому фальшивки без проблем отправляют в любое отделение. Если же каким-то образом кто-то узнает, что именно находится в посылке, нужно будет еще доказать, что тот, кому адресована посылка с фальшивками, действительно заказывал эти банкноты и собирался их распространять.

"На "Новую почту" отправляем заказ от 10 тыс. фальши. Это 1700 грн. Заказ на 900 грн – 3600 фальши – только закладки", – рассказывает один из продавцов, с которым связался OBOZ.UA. В качестве подтверждения качества своих банкнот продавец предложил ознакомиться с отзывами. В них те, кто уже поучаствовал в схеме, делится своими впечатлениями.

"На самом деле там большинство – это мошенники. Они не фальшивомонетчики, просто пишут об этих "супергривнах", а если вы за них заплатите, никто вам ничего не пришлет. Есть конечно и фальшивомонетчики, и их тоже немало. Но это скорее точечные случаи. Производство фальшивых банкнот с учетом рисков, требований к оборудованию, уровню защиты гривни, малорентабельная схема", – уверяют OBOZ.UA в одном из государственных банков.

OBOZ.UA изучил десятки материалов судебных дел по статье 199 УКУ (изготовление, хранение, сбыт поддельных денег). Чаще всего задерживают именно украинцев, которые пытаются сбыть купленные фальшивки. Для этого они покупают технику на OLX, товары на стихийных рынках, в небольших магазинах.

К примеру, как говорится в материалах дела 11-кп/807/425/24 в Запорожье и области двое ранее судимых мужчин собственными силами смогли распространить фальшивые гривны и в своем, и в соседнем городах. Среди каналов распространения:

объявления в OLX. Знакомый фальшивомонетчик, который без разрешения взял у них фальшивые деньги, приобрел за них копировальную технику "Эпсон" L800 и сканера "Эпсон" V330. Объявление о продаже техники он увидел на OLX;

общественный транспорт. У водителей нет возможности тщательно разглядеть купюры, деньги в маршрутках и автобусах принимают во время движения. Потому через общественный транспорт могут легко распространять фальшивые гривны;

У водителей нет возможности тщательно разглядеть купюры, деньги в маршрутках и автобусах принимают во время движения. Потому через общественный транспорт могут легко распространять фальшивые гривны; стихийная торговля и маленькие магазины. Преступники также использовали фальшивки для покупки продуктов, одежды в небольших магазинах и стихийных местах торговли. К примеру, в одном из магазинов за фальшивые гривни приобрели "одну бутылку водки "Гриндей" 0,5 л, твердый сыр и колбасу "Московская".

Мошенники используют купюры двух номиналов: 500 и 200 грн. Это подтверждает и статистика НБУ и ассортимент онлайн-магазинов. Купюры попадают в публичный транспорт, в киоски, магазины, на рынки. При попытке легализовать деньги чаще всего и попадаются фальшивомонетчики.

Как защититься от фальшивок

И хотя мошенники заявляют, что их банкноты принимают даже в терминалах, на самом деле современное оборудование украинских банков легко распознает, где настоящие средства. Более того, требования к качеству купюр настолько высоки, что терминалы иногда отказываются принимать даже настоящие гривны.

Самая большая угроза – получить "фальшивку" из рук. "В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. Знание элементов защиты банкнот гривни и внимательная их проверка при расчетах гарантируют минимизацию рисков по получению подделок", – объясняли в НБУ.

Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования.

На ощупь можно проверить банкнотную бумагу и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты. Если посмотреть на купюру против света, то можно увидеть водяные знаки – изображение портрета, повторяющего портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака национальной денежной единицы Украины – гривни.

Фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и сдвигов при рассмотрении банкноты против света. Также в настоящих банкнотах есть погруженная в толщу бумаги защитная лента.

Однако действительно качественные фальшивки могут "узнать" только специалисты и с помощью специального оборудования. В некоторых случаях купюры отправляются на экспертизу в НБУ. Кстати, любой украинец в случае, если он сомневается в том, настоящая ли у него банкнота, может бесплатно отправить ее на исследования в Нацбанк. Если окажется, что это фальшивка, купюру, конечно, не вернут.