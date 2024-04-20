Часть долларов у украинцев не примут в обменниках и банках: с какими банкнотами будут проблемы

В Украине часть долларов банки и обменники вправе не принимать для обмена. Вместо этого такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.

Как сообщают в НБУ, часть купюр могут не приниматься для обмена. Речь идет о таких банкнотах:

порванные/резанные;

обожженные/ветхие/гнилые;

имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;

имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен.

"Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты", – отметили в НБУ.

Услугу инкассо в Украине предлагают не только в ПриватБанке. Если для инкассо выбрать Райффайзен, то заплатить с 1000 долларов придется 70 долларов комиссии за обмен и 10 грн за проверку купюр. Так, Райффайзен на своем сайте утверждает, что размер комиссии за обмен банкнот (мгновенное инкассо) составляет всего 7% от суммы. Дополнительно нужно заплатить 0,35-1 грн. за каждую купюру, если вам нужно установить платежеспособность купюры перед тем, как отправлять ее на обмен.

В MTB-Bank на своем сайте стоимость услуг инкассо не указали. Однако в разговоре с OBOZ.UA рассказали: комиссия составляет 20%, а за проверку каждой банкноты нужно заплатить 30 коп. (минимальная сумма – 20 грн). То есть, за проверку и инкассо 1000 долларов пришлось бы заплатить 200 долларов комиссии за инкассо и 20 грн за проверку банкнот.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинский бизнес ожидает незначительную девальвацию гривны в следующие 12 месяцев. По опросу НБУ бизнес считает, что в течение следующего года курс нацвалюты к доллару просядет до 40,44 грн. Что, впрочем, позитивнее прогнозов МВФ и Кабмина.

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