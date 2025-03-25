Украинцам изменили размер пенсий: сколько теперь получают

Украинские пенсионеры начали получать увеличенные на 11,5% выплаты. В результате проведенной с 1 марта индексации, размер средней пенсии в Украине вырос до средних 6 345 грн. При этом за март все пенсии уже выплачены – т.е., пенсионеры уже получили увеличенные выплаты.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: во время индексации размер выплат увеличили на 11,5%.

"В этом месяце, как и обещали, проиндексировали пенсионные выплаты. Пенсии выросли на 11,5% для более чем 10 млн украинцев. Таким образом, средняя пенсия составляет 6 345 грн . Все пенсии за март уже выплачены", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, на апрель запланирована новая индексация. По словам Шмыгаля:

она затронет почти 630 тыс. работающих пенсионеров "в соответствии с их обновленным страховым стажем";

индексация пройдет в автоматическом режиме.

Вместе с тем, говорится в материале OBOZ.UA, в целом же минимальный размер увеличения пенсии при индексации составил 100 грн. Максимальный – 1 500 грн.

При этом большинство украинцев получили прибавку около 500 грн. А 1 500 грн – лишь те, у кого расчетный размер выплат превышал 13 043,4 грн. Т.е. чем выше пенсия, тем большей была надбавка.

В то же время, отмечается, повышали только ту пенсию, которую посчитали по соответствующей формуле. Однако из-за того, что формульная пенсия (без всех "дотяжек" и доплат) для давно вышедших на пенсию устарела, у многих выплата увеличилась на около 100 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, часть же руководителей главных управлений Пенсионного фонда в регионах – пенсионеры. Самая большая выплата, которую назначили чиновникам ПФУ их подчиненные, – 23 тыс. 163 грн.

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