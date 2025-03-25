Какие пенсии себе назначили руководители ПФУ: озвучены суммы

В Украине часть руководителей главных управлений Пенсионного фонда (ПФУ) в регионах – пенсионеры. Самая большая выплата, которую назначили чиновникам ПФУ их подчиненные – 23 тыс. 163 грн.

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Об этом говорится в данных из реестра деклараций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Михаил Романив, начальник управления ПФУ в Черновицкой области, в прошлом году в среднем получал пенсию в размере 19 тыс. 60 грн. При этом его зарплата, согласно декларации, была на уровне 57 тыс. 203 грн. Как и у большинства его коллег, зарплата в 2024 у чиновника снизилась (была на уровне 66 тыс. 240 грн), а пенсия наоборот выросла – еще в 2023 он получал от ПФУ 16 тыс. 645 грн.

Квятковская Мария, первая заместительница управления ПФУ в Хмельницкой области, в 2024-м получала почти максимально возможную пенсию в размере 23 тыс. 163 грн. При этом зарплата чиновницы составила 51 тыс. 59 грн. В 2023 году она получала пенсию в размере 20 тыс. 930 грн, а зарплата была на уровне 57 тыс. 698 грн.

Игорь Москалик, начальник управления ПФУ в Тернопольской области, в прошлом году получал пенсию в размере 12 тыс. 820 грн, в то время как зарплата была на уровне 62 тыс. 286 грн. В 2023 году пенсия чиновника составляла 12 тыс. 737 грн, а зарплата – 59 тыс. 620 грн.

Владимир Тараторин, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Полтавской области, в 2024-м получал пенсию в 11 тыс. 797 грн, тогда как в 2023 он имел выплату в размере 10 тыс. 105 грн. Зарплата чиновника в 2024-м составляла 52 тыс. 91 грн (в 2023-м была на уровне 58 тыс. 822 грн).

Наталья Рад, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, в прошлом году имела пенсию в размере 17 тыс. 368 грн. Зарплата чиновницы составляла 55 тыс. 240 грн. А в 2023 году она имела пенсию в 15 тыс. 704 грн, в то время как зарплата была на уровне 64 тыс. 594 грн.

Василий Фатхутдинов, начальник главного управления в Киевской области, в 2024 году имел пенсию 23 тыс. 163 грн (в 2023-м было 20 тыс. 930 грн). Зарплата начальника управления в прошлом году была на уровне 56 тыс. 784 грн (было 65 тыс. 272 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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