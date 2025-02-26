Раскрыты детали индексации пенсий с 1 марта: кому повысят выплаты на 1500 грн

В Украине с 1 марта повысят более 10 млн пенсий на сумму от 100 до 1500 грн. Для каждого размера прибавки будет индивидуальным и составит 11,5% расчетного размера пенсии. Прибавку на 1500 грн получают украинцы, которые сейчас имеют пенсию по формуле в размере 13043 грн.

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Согласно расчетам OBOZ.UA, большинство украинцев получают прибавку до 500 грн. При этом прибавку в размере 1500 грн получают украинцы, у кого сейчас расчетный размер выплат от 13 043,4 грн. Отметим, что это абсолютное меньшинство пенсионеров. При этом речь идет именно о тех украинцах, которые вышли на пенсию по общим правилам (не специальные пенсионеры) и после расчета по формуле получили пенсию от 13043 грн.

При этом в пределах индексации увеличивать пенсии больше чем на 1500 грн не будут. Да, индексация пенсии в этом году состоится на 11,5%. Такой процент посчитали исходя из уровня инфляции и темпов роста зарплаты за последние три года. Минимальный размер повышения составит 100 грн., а максимальный – 1500 грн.

Повышать будут только ту пенсию, которую вам сосчитали по формуле. Проблема в том, что формульная пенсия (без всех дотяжек и доплат) для давно вышедших на пенсию устарела. Поэтому для многих прибавка будет составлять около 100 грн. При том максимальный размер увеличения – 1500 грн.

Какие пенсии получат украинцы

2,7 млн. пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, на сумму до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества).

В то же время фактический прожиточный минимум для потерявшего трудоспособность человека составляет уже более 6,5 тыс. человек. грн. То есть все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев стажа.

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