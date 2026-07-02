Украинцам годами искусственно "застаривают" пенсии: пенсионеры массово добиваются перерасчета

В Украине ежемесячно около трех тысяч пенсионеров через суды добиваются перерасчета своих выплат. Дело в том, что Пенсионный фонд, руководствуясь постановлениями правительства, в течение первыхлет после назначения пенсий искусственно их "устаревает".

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В судах пенсионеры массово выигрывают дела о перерасчете. Так, в течение первых нескольких лет после назначения пенсии вместо полноценной индексации в марте гражданам начисляют незначительное повышение (обычно в размере 100–125 грн).

Это делается для того, чтобы попытаться "выровнять" размеры старых и новых пенсий. Поскольку прежние индексации не компенсировали темпы роста рыночных зарплат, новые пенсионеры, имеющие аналогичные пенсионные права, получают значительно более высокие выплаты, чем "старые" пенсионеры.

В результате два гражданина, один из которых вышел на пенсию в этом году, имея среднюю заработную плату и 35 лет стажа, а другой — в 2020 году при точно таких же условиях, будут получать кардинально разные выплаты. Чтобы искусственно сохранить этот баланс, ПФУ сдерживает рост новых пенсий.

В первые годы после назначения выплаты не индексируются в полном объеме, из-за чего они стремительно теряют свою покупательную способность. Верховный Суд Украины принял прецедентное решение, которым признал практику ограниченной индексации противоправной. По подсчетам экспертов, из-за правительственных ограничений пенсионеры недополучают тысячи гривен ежемесячно.

Благодаря решению Верховного Суда правовая позиция граждан является максимально выгодной. Суды низших инстанций (окружные административные суды) обязаны учитывать выводы ВС, поэтому практически 100% аналогичных исков от новых пенсионеров в настоящее время удовлетворяются.

Чтобы увеличить выплату, необходимо:

Обратиться к профильному юристу или адвокату.

Подать официальный запрос в ПФУ и получить отказ в перерасчете.

Оспаривать действия территориального управления ПФУ в судебном порядке, требуя обязать фонд повысить базовый показатель средней зарплаты в формуле расчета.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводится. Чтобы увеличить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость — для всех новых пенсионеров суд удовлетворит иск.

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