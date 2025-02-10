Украинским родителям платят "за детей": какие семьи могут получить деньги и скидки на коммуналку
В Украине действует программа поддержки многодетных семей – они получают разные льготы и помощь от государства. OBOZ.UA узнал, какие семьи имеют право на статус многодетных и как его получить, согласно закону "Об охране детства".
Какие льготы имеют многодетные семьи?
- 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги в пределах предусмотренных законодательством норм.
- 50% скидка на стоимость твердого топлива для домов без центрального отопления.
- Бесплатное получение для детей лекарства и медикаментов.
- Бесплатное оздоровление и отдых для детей.
- Бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов независимо от расстояния и места жительства.
Как государство поддерживает многодетные семьи?
- Помощь 2100 грн на третьего и следующего ребенка до 6 лет.
- Выплата начинается с рождения третьего ребенка и продолжается до достижения им 6 лет.
Как оформить статус многодетной семьи?
- Один из родителей должен обратиться в одно из учреждений: органы социальной защиты населения, отделения Пенсионного фонда (ПФУ), Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
Какие документы нужны?
- Заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы (оформляется в ПФУ или на сайте учреждения).
- Документы, подтверждающие право на льготы (удостоверение льготника, справки и т.п.).
- Паспорт гражданина Украины или вид на жительство.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или паспорт с отметкой об отказе от его получения.
- Документ, подтверждающий место жительства (при необходимости).
Какие основания для отказа в получении пособия?
- Заявление подано лицом, не имеющим права на назначение государственной социальной помощи.
- Представление документов к заявлению не в полном объеме.
- Выявление в представленных документах недостоверной информации.
Каков порядок обжалования отказа в оказании помощи многодетной семье?
- Семья или уполномоченное законом лицо должно в 6-месячный срок подать в Окружной административный суд заявление в письменной форме для обжалования решения.
- К заявлению добавляются документ об уплате судебного сбора или с подтверждением оснований освобождения от его уплаты, а также доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются исковые требования.
- Суд должен начать рассмотрение дела не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства по делу. В случае продления срока подготовительного производства – не позднее следующего дня со дня его завершения.
- Дело рассматривается в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела по существу.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют резко увеличить выплаты при рождении ребенка. В Верховной Раде зарегистрировали сразу два законопроекта: оба предполагают увеличение первой выплаты в 2-2,5 раза.
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