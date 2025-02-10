Украинским родителям платят "за детей": какие семьи могут получить деньги и скидки на коммуналку

В Украине действует программа поддержки многодетных семей – они получают разные льготы и помощь от государства. OBOZ.UA узнал, какие семьи имеют право на статус многодетных и как его получить, согласно закону "Об охране детства".

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Поддержка многодетных семей: кто имеет право на пособие Семьи, состоящие в законном зарегистрированном браке и проживающие вместе, воспитывая троих и более детей.

Дети могут быть родные или усыновленные.

Возраст детей – до 23 лет.

Могут учиться по дневной или дуальной форме получения образования. Обратите внимание: семья, в которой одинокая мать или одинокий отец воспитывает троих и более детей, также является многодетной.

Какие льготы имеют многодетные семьи?

50% скидки на жилищно-коммунальные услуги в пределах предусмотренных законодательством норм.

50% скидка на стоимость твердого топлива для домов без центрального отопления.

Бесплатное получение для детей лекарства и медикаментов.

Бесплатное оздоровление и отдых для детей.

Бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов независимо от расстояния и места жительства.

Как государство поддерживает многодетные семьи?

Помощь 2100 грн на третьего и следующего ребенка до 6 лет.

Выплата начинается с рождения третьего ребенка и продолжается до достижения им 6 лет.

Как оформить статус многодетной семьи?

Один из родителей должен обратиться в одно из учреждений: органы социальной защиты населения, отделения Пенсионного фонда (ПФУ), Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Какие документы нужны?

Заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы (оформляется в ПФУ или на сайте учреждения).

Документы, подтверждающие право на льготы (удостоверение льготника, справки и т.п.).

Паспорт гражданина Украины или вид на жительство.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или паспорт с отметкой об отказе от его получения.

Документ, подтверждающий место жительства (при необходимости).

Какие основания для отказа в получении пособия?

Заявление подано лицом, не имеющим права на назначение государственной социальной помощи.

Представление документов к заявлению не в полном объеме.

Выявление в представленных документах недостоверной информации.

Каков порядок обжалования отказа в оказании помощи многодетной семье?

Семья или уполномоченное законом лицо должно в 6-месячный срок подать в Окружной административный суд заявление в письменной форме для обжалования решения.

К заявлению добавляются документ об уплате судебного сбора или с подтверждением оснований освобождения от его уплаты, а также доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются исковые требования.

Суд должен начать рассмотрение дела не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства по делу. В случае продления срока подготовительного производства – не позднее следующего дня со дня его завершения.

Дело рассматривается в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела по существу.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют резко увеличить выплаты при рождении ребенка. В Верховной Раде зарегистрировали сразу два законопроекта: оба предполагают увеличение первой выплаты в 2-2,5 раза.

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