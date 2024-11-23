В Украине в разы могут увеличить выплаты при рождении ребенка: опубликованы суммы

В Украине планируется резко увеличить выплаты при рождении ребенка. В Верховной Раде зарегистрировали сразу два законопроекта: оба предполагают увеличение первой выплаты в 2-2,5 раза.

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Документы опубликованы на сайте Совета. Сейчас украинцы при рождении ребенка имеют право на выплату в 10320 грн, а затем - 860 грн ежемесячно (за весь период - 41280 грн). В то же время согласно законопроекту 12184-1 выплату могут установить на уровне:

первая выплата: 24 тыс. грн (учитывая минималку в 8 тыс. грн);

(учитывая минималку в 8 тыс. грн); следующие выплаты ежемесячно в течение 35 месяцев: 8 тыс. грн;

за весь период: 304 тыс. грн

Авторы законопроекта – группа народных депутатов во главе с внефракционным Дмитрием Разумковым. При этом есть и альтернативный законопроект, где главный автор - "слуга народа" Дмитрий Микиша ( 12184-2 ). Он предполагает:

первую выплату в 25 630 грн;

ежемесячную выплату – 2 563 грн

за весь период – 115 335 грн

Как говорится в документах, в 2020 году рождаемость составляла 289 699 детей, а в 2022 году – 199 619 детей (самый низкий показатель за последние годы). Более 180 тысяч детей родились в Украине в 2023 году по данным Министерства юстиции. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

По состоянию на июнь 2024 г. в 1,5 раза сократилась рождаемость по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения: 87 655 детей против 132 595 в 2021 году. В целом, сокращение рождаемости наблюдается в Украине с 2013 года. Для сравнения, в период с 2010 по 2013 год в Украине рождалось около 500 000 детей в год.

Как говорится в публикации OBOZ.UA, в Украине пенсионеры со статусом чернобыльца до конца действия военного положения, в частности в 2025 году, будут получать доплату к пенсии. Сумма надбавки равна прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

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