Украинским беженцам платят до 2500 евро за возвращение из ЕС: какие условия и как получить деньги

Украинцы с временной защитой в Европейском Союзе (ЕС) могут получить до 2500 евро за добровольное возвращение домой в рамках программы AVRR. Суммы выплат беженцам, оплата дороги и помощь с реинтеграцией зависят от страны и могут существенно отличаются.

AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration) – это программа содействия добровольному возвращению и дальнейшей реинтеграции беженцев, действующая в большинстве стран ЕС, сообщают в Международной организации по миграции. Программа доступна для всех украинцев, имеющих статус временной защиты – в 2025 году Еврокомиссия рекомендовала оставлять ее доступной по меньшей мере до 2028 года.

Что получают украинцы

Трансфер от места проживания – IOM предоставляет или компенсирует стоимость билетов на автобус или самолет, а также часто за стоимость багажа.

Финансовая помощь – единовременная денежная выплата для реинтеграции, которую можно использовать на жилье, лечение, образование или личные нужды.

Какие суммы предлагают

Германия – до 2000 евро (для всех с временной защитой; возможны доплаты от земель).

Чехия – до 1400 евро (быстрое оформление до 2 недель; возможен медтранспорт).

Испания – от 1000 евро (обязательный авиаперелет; больше при плане реинтеграции).

Польша – 500-1000 евро (простой выезд к границе; дополнительная поддержка от ОО).

Нидерланды – до 1400 евро (индивидуальные выплаты; помощь с переездом).

Австрия – до 1200 евро (дорога полностью покрывается).

Бельгия – до 1000 евро (автобусы в города Украины; ограниченная реинтеграция после интервью).

Норвегия – 1500-1700 евро (организованный трансфер).

Ирландия – до 2500 евро (дорога, консультации и помощь в зависимости от обстоятельств).

Франция – 300-650 евро на взрослого единовременно и 2500 евро на реинтеграцию (не наличными, а в форме оплаты услуг или товаров в Украине).

Как получить деньги

Обратитесь в IOM или Unity HUB в своей стране.

Заполните заявку.

Подготовьте документы (подтверждение уязвимой группы – медицинские справки, справки о многодетности и т.д. – может увеличить сумму помощи).

Сообщите в миграционные органы своей страны об отъезде.

Получите билеты и выплаты.

Подтвердите закрытие статуса.

В Международной организации по миграции предупредили, что не предоставляют помощь, если это может привести к репрессиям, дискриминации или нарушениям процессуальных гарантий участника.

После AVRR украинцы смогут подаваться на рабочую, учебную визу или на "голубую карту" (Blue Card) на общих основаниях, но при условии, что статус защиты был закрыт правильно. При этом следует учитывать, что в системе SIS II остается информация о том, что лицо получало помощь на возвращение.

