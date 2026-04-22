Украинцев признали незаменимыми для Польши: их массовый отъезд напугал экономистов

Внезапный и массовый отъезд украинских работников из Польши вызовет в стране экономический шок. Вследствие такого развития событий цены могут вырасти, ВВП – замедлиться, а Нацбанк – повысить базовую ставку.

Как сообщает Rzeczpospolita, с этим согласилось большинство (11 из 20) экономистов-участников дискуссионной панели, организованной этим медиа. Речь идет об ученых из польских университетов и экономических факультетов.

По оценкам польских властей, в стране трудоустроено от 770 тыс. до более 1 млн граждан Украины. Это около 6% всех занятых, то есть каждый 16-й работник в Польше – украинец (как беженцы от войны, так и те, кто выехал до полномасштабного вторжения РФ в 2022-м).

По подсчетам экспертов, после гипотетического оттока 500 тыс. из них ВВП Польши в краткосрочной перспективе может снизиться примерно на 0,8 процентного пункта. К тому же, темпы роста в последующие годы могут быть в среднем на 0,2 п.п. ниже

Кроме того, дефицит работников и повышение зарплат усилило бы инфляционное давление – индекса потребительских цен может вырасти на 0,5-0,6 п.п. В результате это могло бы подтолкнуть Нацбанк Польши повысить процентные ставки на 0,25-0,5 п.п.

"Массовое возвращение работников в Украину после окончания войны может привести к значительному падению ВВП и сокращению экономической активности в Польше. Однако, пока конец войны достаточно далек", – отметил профессор факультета экономических наук Варшавского университета Анджей Цеслик.

С ним не согласился главный экономист mBank доктор Марцин Мазурек. Эксперт называет польскую экономику настолько устойчивой, что даже такой масштабный отток кадров не стал бы для нее существенным шоком. В то же время риск такого сценария эксперт в целом оценивает как низкий.

"Украинцы являются бесценными участниками польского рынка труда. Однако сценарий массового возвращения украинцев является нереалистичным во всех возможных аспектах", – считает профессор факультета экономических наук Варшавского университета доктор Лукаш Гочек.

Он отмечает, что пока ничего не указывает на быстрый конец войны или начало послевоенного восстановления в Украине после этого конфликта, особенно если потенциальный мир не предоставит гарантии безопасности и не сделает невозможным новую агрессию РФ.

В свою очередь, доктор Павел Стшелецкий из Варшавской школы экономики отмечает: завершение войны не только не будет означать массовое возвращение украинцев, но даже может стимулировать дальнейшую миграцию в Польшу, в частности через воссоединение семей.

