Украинских беженцев "вытесняют" из ЕС: в Совете Европы объяснили, что происходит

В ряде европейских стран наблюдается четкая политическая тенденция к "вытеснению" беженцев из Украины и попыткам различными способами побудить их вернуться домой. Одним из ключевых инструментов при этом выступает финансовый и социальный фактор.

Видео дня

Об этом изданию заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти. Он подчеркнул, что узнал об этих методах от самих беженцев.

Как "вытесняют" украинцев

Майкл О’Флаэрти выделил несколько тревожных тенденций, которые в последние месяцы существенно осложняют жизнь украинских граждан за рубежом.

Сокращение выплат

Во многих странах финансовая поддержка для просителей убежища из Украины постепенно сокращается.

Сворачивание жилищных программ

Закрытие или ограничение программ бесплатного или субсидированного жилья создает критические условия для уязвимых слоев населения.

"Хорошо, если человек может позволить себе арендовать жилье. Но для пенсионеров и людей без средств это большая проблема", — подчеркнул комиссар.

Рост языка ненависти

Фиксируется рост проявлений враждебности по отношению к украинцам, и, хотя это явление не является массовым и повсеместным, оно стало заметной реальностью. Ультраправые политические силы всё чаще пытаются "обвинять мигрантов во всех проблемах общества".

Почему меняется отношение

Комиссар Совета Европы предположил, что масштабная и щедрая поддержка, которую европейские страны оказали украинцам в начале полномасштабного вторжения, со временем могла вызвать определенное недовольство среди местных жителей из-за длительной нагрузки на бюджеты и инфраструктуру.

В то же время О’Флаэрти убежден, что ситуацию еще можно и нужно исправить в пользу гуманитарных принципов. Он подчеркнул, что миллионы украинцев по-прежнему остро нуждаются в международной защите. Особенно сейчас, когда атаки на гражданское население и инфраструктуру Украины остаются чрезвычайно интенсивными.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в правительстве Австрии призвали прекратить автоматически предоставлять статус временной защиты украинцам мобилизационного возраста. Такое заявление главы МВД Австрии Герхарда Карнера прозвучало накануне встречи министров внутренних дел ЕС. Он уверен, что это помогло бы не только Австрии, но и Украине, поскольку мужчины могут не только пополнить ряды армии, но и способствовать экономическому восстановлению страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!