Новые пенсии, тарифы и выплаты: что изменится для украинцев с 1 июля

С 1 июля в бюджет вернётся часть неиспользованных выплат, которые украинцы получили в рамках нескольких программ поддержки. Также именно с этой даты начинается 60-дневный срок, в течение которого необходимо уплатить налоги на недвижимость.

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Еще одна плохая новость: во многих городах с 1 июля планируется повысить тарифы на воду. А вот социальные выплаты расти не будут.

О том, к каким изменениям стоит готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Что будет с пенсиями

Общего перерасчета пенсий с июля в Украине не будет. Индексация состоялась 1 марта. Однако, часть пенсий всё же пересчитают. Речь идёт о тех, кто достиг определённого возраста – автоматические возрастные надбавки к пенсиям.

Так, пенсионеры, перешагнувшие очередной возрастной рубеж, получат ежемесячные доплаты. Важное условие – общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн:

70-74 года – +300 грн;

75-79 лет – +456 грн;

80 лет и старше – +570 грн.

Обращаться в ПФУ не нужно, начисление произойдет автоматически. Деньги начисляются не с первого числа месяца, а строго со дня рождения. То есть, если вам исполнилось 70 лет 1-го числа, вы получите полные 300 гривен за этот месяц. А вот если юбилей отмечали 20-го числа, то за первый месяц придет лишь "хвостик" – пропорционально тем 10 дням, которые остались до конца месяца. В следующем месяце выплата уже будет полной.

Кроме того, есть ещё один не менее важный момент в расчёте надбавки: лицу, достигшему следующего возрастного уровня, например 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже есть доплата в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть производится доначисление до следующего размера.

Кто получит платежку за недвижимость

Традиционно до 1 июля украинцы должны получить налоговые уведомления-решения (НУР) об уплате налога на "избыточную" недвижимость. На уплату налога после получения квитанции предоставляется 60 дней.

В прошлом году налог на недвижимость уплатили 1,1 млн украинцев. Речь идет не только о жилой недвижимости (дома и квартиры), платить нужно, в том числе, и за коммерческие помещения, парковочные места и т.д. В этом году цифра будет сопоставимой, однако сумма увеличится. В прошлом году в бюджеты поступило 12,7 млрд грн. И поступления по сравнению с 2024 годом выросли на 19,3%.

"Рост поступлений свидетельствует о повышении налоговой дисциплины и ответственном отношении плательщиков к выполнению своих налоговых обязательств", – отмечают в ГНС. Однако, помимо роста "налоговой дисциплины", на уплаченную сумму также может повлиять увеличение размера налога. Он платится в процентах от минимальной заработной платы. Минимальную зарплату повышают почти каждый год, поэтому растет и размер налога на квартиры и дома.

Например, в 2024 году украинец, у которого есть "лишние" 30 кв. м в городе, где установлена ставка в 1% от минимальной зарплаты, платил налог в размере 2010 грн. А в 2026 году за такое же жилье с такой же ставкой придется платить уже 2400 грн.

Налог начисляется за предыдущий календарный год. То есть летом налогоплательщики получают счета за предыдущий год. Закон четко определяет лимиты "льготной" площади, которая не облагается налогом. Деньги придется платить только за каждый квадратный метр, превышающий следующие нормы:

Для квартир: льготная площадь составляет 60 кв. м (налог начисляется на каждый метр сверх этого лимита).

Для жилых домов: льготная площадь – 120 кв. м.

Для различных типов недвижимости (если в собственности есть и квартира, и дом): суммарная льготная площадь – 180 кв. м.

Важно: если площадь квартиры превышает 300 кв. м, или площадь дома – более 500 кв. м, то сумма налога увеличивается на так называемый "налог на роскошь" – дополнительные 25 000 гривен в год. Ставка налога устанавливается местными властями, но она не может превышать 1,5%.

Часть городов установила ставку в 1%, однако значительное количество использует максимально возможный размер налога – 1,5% от минимальной заработной платы. Таким образом, максимальная ставка в этом году – 120 грн.

Тарифы на коммунальные услуги: подорожать может вода

Согласно старым правилам, НКРЭКП принимала решения о повышении тарифов на воду в крупных городах, тогда как в относительно небольших населенных пунктах (до 100 тыс. населения) цены пересматривали местные власти. Согласно новым нормам, полномочия по повышению тарифов переданы местным властям во всех населенных пунктах.

С 1 июня тарифы уже повысили в Черновцах, Запорожье, Кривом Роге, Дрогобыче, сообщает Ассоциация водоканалов. Например, в Черновцах кубометр подорожал с 27,9 до 63,2 грн ("Черновцыводоканал").

"Эти решения даются нелегко. Но ещё тяжелее будут последствия бездействия: ограничение подачи воды, ухудшение качества услуг, невозможность оперативно ликвидировать аварии и дальнейшее разрушение систем, которые и так работают под чрезвычайной нагрузкой", — говорится в сообщении Ассоциации водоканалов.

Тем не менее, большинство предприятий планирует повысить тарифы с 1 июля. Об этих планах уже официально сообщили, а расчёты обнародовали. В соответствии с процедурой проводятся общественные слушания, поэтому активные потребители могут высказать свои предложения и возражения.

Водоканал Было Будет Разница Чергиговводоканал 70,7 77,7 7 грн (9,9%) Черкассыводоканал 27,6 56,7 29,1 грн (105,4%) Тернопольводоканал 36,7 87,3 50,6 грн (137,87%) Ровнооблводоканал 32,6 68,4 35,8 грн (109,82%) Полтававодоканал 33,7 84,9 51,2 грн (151,93%) Кременчугводоканал 31,8 67,4 35,6 (112,1 %) Винницаоблводоканал 25,57 81,07 55,5 (217 %) Луцкводоканал 28,4 73,2 44,83 (157,74%)

Здесь стоит отметить, что в некоторых водоканалах тарифы еще не повысили. Пока речь идет только о той цене, которую объявляют на этапе публичных слушаний. В некоторых городах эта цифра еще может измениться.

Сроки Национального кэшбэка

У части украинцев истекает срок использования государственной помощи. Это касается тех, кто участвовал в программах "Национальный кэшбэк" и "Скрининг здоровья 40+". Начисленные деньги нужно использовать до 30 июня включительно, иначе они автоматически вернутся в госбюджет.

"Скрининг здоровья 40+":

Согласно условиям национальной программы, украинцы в возрасте 40 лет и старше могут получить 2000 гривен на прохождение медицинского обследования.

прохождение медицинского обследования. Деньги, начисленные до 1 мая, должны быть потрачены до 30 июня.

быть потрачены до 30 июня. 1 июля счет будет заблокирован, а деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Важно! Участники, которым зачислили поддержку после 1 мая, имеют два месяца с момента фактического поступления средств, чтобы оплатить медицинскую услугу. По истечении этого двухмесячного срока неиспользованные средства также будут отозваны государством.

Это связано с тем, что с 1 мая механизм участия в программе был обновлен, в результате чего он значительно упростился. Украинцам в возрасте от 40 лет разрешили не ждать 30 дней после своего дня рождения, чтобы подавать заявку на помощь.

"Национальный кэшбэк":

Пользователям государственной программы "Национальный кэшбэк" и владельцам соответствующих карт от ПриватБанка и других финансовых учреждений обязательно нужно использовать все накопленные средства до 30 июня 2026 года включительно. Это касается и остатков за предыдущие месяцы.

Накопленные средства разрешается направлять на определенные категории расходов. В частности, кэшбэк от государства можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

почтовые услуги;

покупку украинских товаров;

лекарства и книги;

благотворительность.

С 1 июля 2026 года неиспользованные средства кэшбэка вернутся в госбюджет.

Детальнее о изменениях – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.