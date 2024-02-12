Украинские госслужащие вложили миллиарды гривен в криптовалюту: у кого больше всего биткоинов

В 2022 году количество украинских чиновников, инвестировавших деньги в криптовалюту, увеличилось почти вдвое. Самой популярной виртуальной монетой среди них остается биткоин – рекордсменом по количеству BTC стал депутат из Одессы Никита Кузькевич.

Согласно данным Опендатабота, криптовалютные активы упоминались в 1428 декларациях за 2022 год, тогда как в предыдущем году крипта фигурировала в 788 декларациях. Стоит отметить, что количество украинских чиновников, открывающих для себя криптовалюту, ежегодно увеличивается.

Через год тройка лидеров среди активов несколько изменилась. Первые два места удержались за Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), но в 2022 году Ripple (XRP) был вытеснен с третьего места стейблкоином Tether (USDT).

Больше всего денег в первой криптовалюте держит заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Карпенко, купивший биткоинов на 41 млн грн. Впрочем, в тройку госслужащих, обладающих наибольшим количеством этих монет, он не попал. Она выглядит так:

депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич (121 BTC);

первый заместитель начальника Полесской таможни Иван Иванов (102 BTC);

депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр (100 BTC).

В своей декларации Кузькевич указал, что биткоины он покупал с 2012 года. По данным одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, 121 BTC эквивалентно почти 250 млн грн.

Также Карпенко два года подряд остается рекордсменом по стоимости "эфира" в своем криптокошельке. В 2021 и 2022 годах эта сумма не изменилась и осталась на уровне 14,6 млн. грн.

депутат Подольский районный совет Одесской области Игорь Осипов (1800 ETH);

депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр (100 BTC);

начальник отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при производстве досудебного расследования Киевской прокуратуры Виталий Кислый (893 ETH).

Впрочем, несколько чиновников отчитались о потере криптоактивов. Наибольшее количество и эквивалентную стоимость биткоинов указал заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага – он утратил доступ к 380,95 BTC (около 615 млн грн).

Игорь Осипов, занявший первое место по количеству "эфира", тоже указал в декларации, что потерял доступ к этой криптовалюте.

Также ранее OBOZ.UA писал, что в 2023 году министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заработал на криптовалюте более 17,4 млн. гривен. Можно предположить, что этот доход он получил после продажи 25 биткоинов.

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