Украинский министр заработал миллионы на биткоине: что показал в декларации

В 2023 году министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин получил более 17,4 млн гривен дохода от продажи криптовалют. Какие именно активы принесли ему деньги, неизвестно, но можно предположить, что не последнюю роль в этом сыграл биткоин.

Видео дня

В декларации Камышина говорится, что по состоянию на конец 2023 года он хранил довольно незначительное количество криптовалюты: 2,45 USDT, 0,00000967 BTC, 9,32 BUSD и 0,78 XRP. Активы он хранит на криптобирже Binance.

При этом в декларации за предыдущий год значилось, что ему принадлежало более 25,4 BTC. В 2022 году министр задекларировал более 1,8 млн грн дохода от продажи криптоактивов

В целом, доход главы Минстратегпрома в 2023 году составил 46,3 млн грн, включая зарплату в министерстве и на "Укрзализныце" (он занимал должность главы правления), проценты в банке, дивиденты от инвестиционного фонда и средства по уходу за ребенком.

Также Александр Камышин задекларировал:

дом и два земельных участка в селе Трощин (Черкасская область);

военные облигации и еврооблигации на сумму около 20 млн грн;

инвестиционные сертификаты почти на 13,8 млн грн;

10,2 млн грн, 178 тыс. долларов и 53,4 тыс. евро на банковских счетах или в ценных бумагах;

1,7 млн грн, 675 ты. долларов и 210 тыс. евро наличными.

Исходя из декларации, своего автомобиля министр не имеет, а живет он в арендованной квартире.

Также ранее OBOZ.UA писал, что криптовалюту задекларировала и кандидатка на должность главы НАПК Екатерина Каплюк. На момент покупки ее криптоинвестиции оценивались в 167,6 тыс. грн. Всего в 2023 году она владела 31 разными криптовалютами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!