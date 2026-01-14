Украинские беженцы бегут из 5 стран ЕС: куда едут чаще всего

Количество украинских беженцев в Европейском Союзе (ЕС) продолжает увеличиваться. В то же время в пяти странах зафиксировали уменьшение их численности – это Франция, Чехия, Бельгия, Эстония и Литва.

Такие данные по состоянию на конец осени 2025 года опубликовали в Евростате. Отмечается, что всего на 30 ноября в ЕС было зарегистрировано 4,33 млн граждан Украины с временной защитой, что на 30,5 тыс. человек (0,7%) больше октябрьского показателя.

Больше всего украинских беженцев остается в Германии, где зарегистрировано 1,24 млн граждан. На втором месте – Польша с показателем 968,8 тыс. человек, а замыкает тройку лидеров Чехия, где временная защита предоставлена 392,7 тыс. украинцев.

Какие страны выбирают украинцы

В статистическом ведомстве подсчитали, что в течение ноября количество украинских беженцев выросло в 21 из 26 стран ЕС. Наибольший прирост зафиксировали в Германии (+11,07 тыс.), Польше (+3,74 тыс.) и Испании (+2,77 тыс.), однако в некоторых странах их стало меньше:

Франция – на 835 (октябрь – 52 005, ноябрь – 51 170);

– на 835 (октябрь – 52 005, ноябрь – 51 170); Литва – на 575 (октябрь – 50 430, ноябрь – 49 855);

– на 575 (октябрь – 50 430, ноябрь – 49 855); Чехия – на 305 (октябрь – 392 240, ноябрь – 391 935);

– на 305 (октябрь – 392 240, ноябрь – 391 935); Эстония – на 95 (октябрь – 34 870, ноябрь – 34 775);

– на 95 (октябрь – 34 870, ноябрь – 34 775); Бельгия – на 35 (октябрь – 91 750, ноябрь – 91 715).

Но наибольшую нагрузку на душу населения испытывают страны Восточной Европы. Так, если средний показатель количества беженцев на тысячу жителей Евросоюза составляет 9,6 человека, то в Чехии, Польше и Словакии это 36, 26,5 и 25,7 соответственно.

Общие данные

Также согласно данным Евростата, демографический портрет украинцев с временной защитой в ЕС выглядит так:

взрослые женщины – 43,6% от общего количества;

– 43,6% от общего количества; несовершеннолетние – 30,7%;

– 30,7%; взрослые мужчины – 25,7%.

Но следует заметить, что темпы выдачи новых разрешений замедляются. В ноябре было принято 53 735 решений о предоставлении временной защиты – то есть на 32,5% меньше, чем в сентябре, и на 27,8% меньше по сравнению с октябрем.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС продлил предоставление временной защиты украинским беженцам от войны до марта 2027 года. Поэтому Украина координирует с европейскими партнерами дальнейшие шаги, чтобы процесс поэтапного завершения действия Директивы ЕС о временной защите был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

